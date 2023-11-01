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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Üç Kızın Hikayesi'ne İtalya'dan ödül

        'Üç Kızın Hikayesi'ne İtalya'dan ödül

        Yönetmenliğini Nursen Çetin Köreken'in üstlendiği 'Üç Kızın Hikayesi', Roma'da yapılan MIA Ortak Yapım Marketi'ne Türkiye'den seçilen tek proje oldu ve ayrıca bu yıl ilk defa verilen 'Yılın En İyi Film Projesi' ödülünü kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:43
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        'Üç Kızın Hikayesi'ne İtalya'dan ödül
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        Yönetmen Nursen Çetin Köreken'in üç yıldır üzerinde çalıştığı halterci çocuklar belgesel çalışmasında karşılaştığı gerçek hikayelerden yola çıkarak senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yapacağı 'Üç Kızın Hikayesi' adlı sinema filmi projesi, Ortak Yapım Marketi'nde verilen 'En İyi Film Projesi' ödülünün sahibi oldu. İtalya'nın Roma şehrinde yapılan MIA Ortak Yapım Marketi'ne seçilen 12 projeden biri olan ve Biletinial’ın proje desteği verdiği 'Üç Kızın Hikayesi', başvuru yapan 500 uluslararası film projesi arasında Türkiye’den seçilen tek proje oldu.

        İtalya Kültü Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Creative MEDIA desteğiyle kurulan MIA Ortak Yapım Marketi tarafından bu yıl ilk defa verilen “En İyi Film Projesi” ödülünü değerlendiren jürinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazen hafife alınmak bir süper güçtür. Bu proje bizi gençliğin kırılganlığı ile umudun gücünün kesişim noktasına getiriyor. Yönetmen, zorlukların ortasında sıklıkla yer verilen cesaret temasına yeni bir bakış açısıyla bakıyor. Bu özgün hikâyede kırılganlık ve metanetin birbirini dışlamadığını gerçekten anlıyoruz. Üç kahraman ustalık seviyesinde bir cesaretin içindeler. Amacın dönüştürücü özelliklerinin araştırılmasında bu genç kızlar, geçmişleri kendilerine ait olmaması gereken sonuçlarla zedelenmiş olsa bile gelecekleri üzerinde söz sahibi haline geliyorlar. Başarının ne anlama geldiğini gözden kaçırmanın kolay olduğu bir zamanda, bu projenin gerçekçiliği ve yaklaşımı, küçük zaferlerin nasıl bir güç merkezini ateşleyebileceğini ve bir kaderi nasıl değiştirebileceğini övüyor.”

        Yapımcılığı Drama Yapım tarafından yapılacak olan ve markete katılan tek Türkiye projesi olan film, markette güçlü oluşturulmuş karakterler, tutkulu genç kızların kimlik arayışlarını anlatan yaratıcı ve çok güçlü bir hikâye olarak tanımlanarak büyük övgü aldı.

        Nursen Çetin Köreken: “Hey kızlar asla pes etmeyin”

        Ödül töreninde konuşan Nursen Çetin Köreken, tüm market ekibine, seçici kurula ve jüri üyelerine teşekkür ettikten sonra genç kızlara seslenerek, "Hey Kızlar! Asla pes etmeyin. Dünyayı umut, sevgi ve dostlukla yeniden inşa edin!" dedi.

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        #Üç Kızın Hikayesi
        #Nursen Çetin Köreken
        #MIA Ortak Yapım Marketi
        #sinema
        #film
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