'Üç Kuruş'ta yeni bir dönem başladı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

'Üç Kuruş'un Yeni Dünya'sı izleyenleri ekran başına kilitledi. 3 yıl sonra cezaevinden çıkan ve her şeyini kaybettiği gerçeğiyle yüzleşen Kartal, ne pahasına olursa olsun kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçti.

Kartal, bu planın ilk adımı olarak Efe'yi buldu ancak Efe geçen 3 yılda çok değişmişti. Polisliği bırakan, adalete olan inancını kaybeden ve Semiha'nın kaybıyla dağılan Efe perişan haldeydi. Efe'nin halini gördükten sonra onu kendine getirmeyi kafasına koyan Kartal, Çetin'den Ferhan'ın yerini bulmasını istedi. Ferhan'ın karşısına çıkıp, ona Baybars'ı indirmek için ortaklık teklif eden Kartal'ın planı, Ferhan'ı Efe'ye teslim etmekti. Kartal, kandırdığı Ferhan'ı bir depoya götürdü. Ardından onu Efe'ye teslim etti. Finalde Efe, Ferhan'ı vurdu ve sonunda Halit'in intikamını aldı. Peki yıllar sonra yolları kesişen Kartal ve Efe yeniden bir araya gelecek miydi?

SOSYAL MEDYA #YENİDÜNYA'YI KONUŞTU

'Üç Kuruş', 18. bölümüyle TOTAL'de 5.33 izlenme oranı (reyting), 12.50 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.41 izlenme oranı (reyting), 9.97 izlenme payı (share), AB'de 3.45 izlenme oranı (reyting), 8.76 izlenme payı (share) elde etti. Merakla beklenen bölüm sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #yenidünya etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

ÇINGIRAKLI ARTIK ŞAHİN'İN!

Kartal, cezaevinden çıkınca Çıngıraklı'da her şeyin değiştiği gerçeğiyle yüzleşti. Mahalle artık Şahin'in kontrolündeydi ve Kartal'ın yanında sadece Leyla, Ruşen ve Şesu kalmıştı. Mahallede istenmediği fark eden, insanların artık Şahin'in sözünü dinlediğini gören Kartal her şeyini kaybettiğini anlayarak gitmek istedi. Tam bu sırada Leyla, ona savaşması için bir sebebi olduğunu söyledi. Bahar'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, evladı için bir kez daha ayağa kalkmaya karar verdi.

KARTAL İLE BAHAR YILLAR SONRA YÜZLEŞTİ

Leyla'dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, soluğu Bahar'ın restoranında aldı. Bahar'ın Londra'da olduğunu duyan Kartal onu getirtebilmek için restoranı ateşe verdi. Yıllar sonra yüzleşen Kartal ve Bahar birçok duyguyu bir arada yaşarken uzun zamandır biriken gerçekler de ortaya döküldü. İkili arasında gerilim yükseldi. Bahar'ın sözleri Kartal'ı derinden sarstı.

YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE!

'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kartal'ın Ruşen'e, İrfan'ın yıllar önce çaldığı cüzdanını teslim ettiği sahnede Ruşen, sevdiği kadının fotoğrafını yeniden bulduğu için büyük bir sevinç yaşıyor. Sevda üzerine konuşan Ruşen, Kartal'a gururunu bir kenara bırakıp Bahar'la konuşması gerektiğini söylerken Kartal'ın ne yapacağı merak konusu oluyor. "Kartal ve Bahar bir araya gelebilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!