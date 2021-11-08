Üç Kuruş'un 2. bölümünde Kartal ve Efe iş birliği yapacak mı?

Kartal ve Efe iş birliği yapacak mı? 0:00 / 0:00

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Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı, senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş'un bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde; Kartal, Efe’nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. Kartal, Efe’den kurtulmaya çalışırken, Mesut’a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih’le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar’da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca Kartal bu defa, Efe’nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

'Üç Kuruş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte 'Üç Kuruş'un 2. Bölüm Tanıtımları;