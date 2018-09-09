Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve Van Gölü'nün üzerinde yer alan Akdamar Adası'ndaki, Surp Haç Kilisesi'nde, 3 yıl aradan sonra altıncı defa ayin gerçekleşti. Ayin öncesi Akdamar Adası ve Gevaş ilçesinde hummalı bir hazırlık çalışması gerçekleştirildi.

TEKNE YOLCULUĞUYLA ADAYA ULAŞILDI

AA'nın haberine göre, ayine katılmak üzere yurt içi ve yurt dışından kente gelen çok sayıda kişi Akdamar İskelesi'nden teknelerle yaklaşık 20 dakika süren yolculuğun ardından adaya ulaştı. İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile bazı sivil toplum kuruluşları da stant açarak gelen misafirlere kenti tanıtan broşürler dağıttı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY DA KATILDI

Beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan vatandaşlarla sohbet ederek, kilisede mum yakıp dua etti. Ateşyan 3 yıl aradan sonra gerçekleşen ayini yönetti. Ayine katılanlar ayini cep telefonlarıyla kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Türkiye Ermenileri Patrikliği'nce tarihi Surp Haç Kilisesi'nde düzenlenen törene katılmak üzere Akdamar Adası'na geldi.

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