Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, İstanbul'a indi - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, İstanbul'a indi

        Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor kafilesi, uçağa yıldırım düşmesi sonrası yaşadıkları talihsiz olayın ardından İstanbul'a ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 21:51 Güncelleme: 11.05.2024 - 21:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçağına yıldırım düşen Kayserispor, İstanbul'a indi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor uçağa yıldırım düşmesi sonucu yeniden Kayseri’ye dönmüştü.

        Sarı-kırmızılı kafile, Erkilet Havalanı'ndan ikinci kez İstanbul’a havalandı. Takımı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. Futbolcular ve teknik heyet kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerken, kulübün basın sözcüsü Samet Koç, Teknik Direktör Burak Yılmaz'a çiçek takdim etti.

        Genç teknik adam, duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna paylaştı. Zorlu bir uçuşun ardından İstanbul'a ulaştıklarını ifade eden Yılmaz, "Çok sıkıntılı bir uçuş oldu. İlk defa uçağa şimşek çarptı. Oyuncularımız çok zorlandı. Hatta çoğu oyuncumuz uçağa binmek istemedi. Oyuncularımız tekrar uçağa bindi. Allah'a şükür sonunda buradayız. Yolculuğumuz zor başladı, inşallah güzel biter" diyerek kendilerine kolaylık sağlayan uçuş yetkililerine teşekkür etti.

        Sarı-kırmızılı kafile daha sonra takım otobüsüyle konaklayacakları otele hareket etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        İşte Play-Off eşleşmeleri ve düşen son takım!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        Minibüsteki 2 kardeşe ateş açtılar! Biri öldü! Sır perdesi aralandı!
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Motokuryelik yapıyordu! Üniversite öğrencisini vahşice öldürüldü!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Bıçaklanarak öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!