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Ankara Kent Konseyinin paydaşlarından birisi olduğu ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

'Araftan Çıkmak' temasıyla düzenlenen festivalin sinemadaki kadın emeğinin önemini vurgulamak ve yeni kuşak kadın sinemacıları cesaretlendirmek üzere verdiği ödüller, 4 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Festival kapsamındaki filmler, 27 Mayıs- 11 Haziran arasında, Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Gençlik Parkı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Halime Güner, sinemada kadınların sayısının giderek arttığını görmenin keyfini yaşadıklarını, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Halime Güner, "Kovid-19 sürecinde, kadınların yükünün günbegün arttığını, ev içi şiddetin ve istismarın arttığını izledik ve gördük. Pandeminin yükünü kadınlar iki kez çekti. Kadınların yoksulluğunun gözle görülür bir şekilde arttığını izledik" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Danışma Merkezi ekibi ile başkentin bir köyünde küçük yaşta zorla evlendirilen kadınlar üzerine çalışmalar yürüttüklerini aktaran Halime Güner, kadınların yaşadıkları sıkıntıları görerek, bu seneki festivalin temasını 'Araftan Çıkmak' olarak isimlendirdiklerini söyledi. Güner, "Şahane bir program hazırladık. Bizim için de araftan çıkmak gelecek 25 yılın hazırlıklarına şimdiden başlamakla oldu" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt ise Büyükşehir Belediyesinin ilk defa festivalin paydaşı olarak bu yapının içinde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Kültür ve sanatın başkenti Ankara" söyleminin içini doldurmak istediklerini ifade eden Hacı Ali Bozkurt, "Başkentin belediyesinde kültür ve sanat adına yapılması gerekenler bunlardan çok çok daha fazla olmalı. 'Ankara'da kültür sanat adına bir şey yok, İstanbul'da her şey' ya da 'Ankara'nın İstanbul'a dönüşünü seviyorum' gibi başkente yakışmayan algıları yıkmak için kültür sanat adına önemli işler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, sinema ile şehirlerin özdeşleştiğine işaret etti. Bundan sonra Uçan Süpürge Film Festivalinin, üzerine titrenen ve dünyaya tanıtılan bir festival olması gerektiğine vurgu yapan Şahin, Ankara Kent Konseyinin bugün olduğu gibi bundan sonra da Uçan Süpürge'ye destek olacağını söyledi.



Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Direktörü Azize Tan da konuşmasında, festival programı hakkında bilgi verdi. Tan, "Festivalin ilk haftasını çevrimiçi, ikinci haftasını ise fiziksel olarak yapacağız. Bu akşam saat 18'de çevrim içi ilk filmimiz başlayacak. Festivalscope platformu üzerinden izlenebilecek. Toplam 16 filmimiz olacak ve her gün bilet alınıp izlenebilecek. Bütün bilet bilgilerine ucansupurge.org.tr adresinden ulaşılabilecek. İzleyiciler 16 filmi birden almak isterlerse 29 Mayıs'a kadar alabilecekler" dedi.

Çevrimiçi olarak bugün başlayan festivalin açılış törenini 4 Haziran'da yapacaklarını belirten Azize Tan, bu yıl 'Onur Ödülü'nü Nur Sürer ile Zuhal Olcay'a, "Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nü Ayta Sözeri, Demet Evgar, Ekin Fil ile Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün'e, 'Genç Cadı Ödülü'nü ise Ahsen Eroğlu'na verileceğini açıkladı.

Azize Tan, ayrıca, Uluslararası Film Eleştirmenleri Derneğinin ödül vereceği 'Her Biri Ayrı Renk' isimli bir bölümde 12 filmin dernek jürisi tarafından değerlendirileceğini aktardı.

Azize Tan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Kovid-19 nedeniyle geçen yıl çevrim içi yapılan festival, bu yıl 27 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde çevrim içi gösterimlerle gerçekleştirilecek. Festival, 4 Haziran-11 Haziran tarihlerinde ise Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ve CerModern Açık Hava Sineması'ndaki gösterimlerle devam edecek. 4 Haziran'dan itibaren fiziksel mekanlarda da izleyicileri bekliyoruz. Kovid-19 sebebiyle film üretimi azaldı ama kadınların ürettiği çok iyi filmler bulduk ve içimize sinen bir festival oldu."

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde uluslararası alanda başarı kazanmış İngiltere, ABD, Lübnan gibi farklı ülkelerden filmler festivalde izleyicilerle buluşacak.

'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Kadın Oyuncu' dallarında Oscar kazanan Chloe Zhao'nun yönettiği 'Nomadland' da festivalde gösterilecek filmler arasında bulunuyor.