Üçay Mühendislik halka arz sonuçları açıklandı! Üçay Mühendislik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
1.1 milyar TL halka arz büyüklüğü ile borsaya açılmaya hazırlanan Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri ilk Bist işlem tarihi belli oldu. Toplamda 60 milyon lot dağıtan firma hisselerini 18 TL'den satışa çıkardı. Peki, Üçay Mühendislik ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcılar ilk Bist işlem tarihini merak ediyor. Kişi başına 54 lot veren firma, 'UCAYM' kodu ve yüzde 26.67 halka açıklık oranı ile borsaya açılacak. Peki, Üçay Mühendislik ilk Bist tarihi nedir?
ÜÇAY MÜHENDİSLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Firma toplamda 60 milyon lot dağıtımı yaptı. Firma kişi başına 972 TL değerinde 54 lot verdi, halka arza toplamda 785 bin 446 kişi katıldı.
BIST İŞLEM TARİHİ BELLİ Mİ?
Şirket, 22 Ocak 2026 Perşembe günü borsada işlem görmeye başlayacak.
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ VE İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 18 TL olarak belirlendi.
TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 14-15-16 Ocak 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 40-50 Lisanssız ya da Lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ya da satın alınması.
- Yüzde 10-15 Şube Aağının genişletilmesi.
- Yüzde 30-40 Operasyonel giderlerin azaltılması, sürdürülebilirlik yatırımları.
- Yüzde 5-10 Elektrikli araç şarj istasyonu ağları kurulumu.
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M. Katılım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Invest-Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
ÜÇAY MÜHENDİSLİK ENERJİ DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI
Bireysele eşit dağıtım
T1-T2 bakiyesi kullanılamaz
Halka açıklık: Yüzde 22,73
Halka arz büyüklüğü: 1.1 milyon TL
Bist kodu: UCAYM