Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, bayram tatilinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen ekstrem spor tutkunlarını ağırlayacak.

AA'nın haberine göre Uçmakdere'ye gelecek yerli ve yabancı ziyaretçiler, hem doğal güzelliklerin tadını çıkaracak hem de yamaç paraşütüyle gökyüzü ile buluşmanın keyfini yaşama imkanı bulacak. Uçmakdere, Ganos Dağları'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisi eşliğinde bayramda yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olacak.

"TATİLCİLERİ UÇMAKDERE'YE BEKLİYORUZ"

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, yaptığı açıklamada, kentin tatillerde daha çok tercih edilmeye başlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Barut, Uçmakdere'nin doğal güzellikleri dolayısıyla yamaç paraşütü tutkunlarının uğrak yeri haline gelmeye başladığını ifade ederek, şunları belirtti:

"Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle İstanbul'a yakın olan ilimize tatilcileri bekliyoruz. Tekirdağ, temiz sahilleri ve doğasıyla tatilcileri ağırlamayı bekliyor. Uçmakdere Mahallesi'nde ziyaretçilerin doğayla iç içe organik kahvaltı yapabilecekleri işletmeler mevcut. Uçuş yapmak isteyenler için de uygun pistlerde ziyaretçiler yamaç paraşütü uçuşlarını gerçekleştirebilir. Tatilcileri Uçmakdere'ye bekliyoruz" dedi.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü (TEYAK) Başkanı Sadri Özel de bölgede 7 yıldır profesyonel uçuş gerçekleştirdiklerini aktardı.

Uçmakdere'nin gökyüzüne dokunmak isteyenlerin adresi haline geldiğini belirten Özel, "7 yıldır burada profesyonel olarak tantem uçuşları gerçekleştiriyoruz. Yılın 12 ayında uçuş imkanı sağladığı için Tekirdağ, Türkiye'nin yamaç paraşütü sporu için en uygun uçuş pistlerinden birisi. Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili var. Hava müsaade ederse bayramda da yoğun bir uçuş programımız olacak. Bayramda yamaç paraşütü tutkunlarını Uçmakdere'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel, Uçmakdere'nin yamaç paraşütü turizmi açısından da önemli bir yer olduğunu aktararak, uçuş bölgesinin Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a da 150 kilometre uzaklıkta olmasının da paraşüt alanına ulaşım kolaylığı sağladığını dile getirdi.