        Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1 arttı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1 arttı

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarak 16 milyon 20 bin 394 kişiye çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:10 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:10
        Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1 arttı
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, Ekim 2024'te 15 milyon 860 bin 31 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1 artışla 16 milyon 20 bin 394 kişiye yükseldi.

        Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,5 azalırken, inşaatta yüzde 6,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,5 arttı.

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısında, ekimde bir önceki aya göre değişim göstermedi.

        Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaatta yüzde 0,3 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,1 artış kaydetti.

