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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Ücretli çalışan sayısında artış - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Ücretli çalışan sayısında artış

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 15 milyon 407 bini geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:04
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        Ücretli çalışan sayısında artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

        Buna göre, 2024 Ocak'ta 15 milyon 73 bin 564 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 2,2 artışla 15 milyon 407 bin 625 kişiye yükseldi.

        Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

        Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının ocakta, Aralık 2024'e göre yüzde 0,1 arttığı belirlendi.

        Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış gösterdi.

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