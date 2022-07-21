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Ücretli öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Güncel öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından ücretli öğretmen maaşlarına artış yapıldığını duyurdu. Ek derslerle birlikte maaşlarına ek ücret alan öğretmenlerin gündeminde 2022 ücretli öğretmen maaşları yer alıyor. İşte, ücretli öğretmen maaşı…

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  • Ücretli öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Kabine Toplantısı kararı ile güncel öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri açıklandı!

    Ücretli öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? oldu sorusu 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca öğretmeni ilgilendiren haberi verdi. Kabine Toplantısı kararları ile ücretli öğretmen maaşlarına artış yapıldı. İşte, 2022 Ücretli öğretmen maaşları ve özel ders ücretleri hakkında merak edilenler...
  • Ücretli öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Kabine Toplantısı kararı ile güncel öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri açıklandı!

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında şunları söyledi: "Bir müjde de ücretli çalışan öğretmenlerimize ve usta öğreticilerimize vermek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere ve usta öğreticiler ile Kur'an kurslarında görevlendirilen öğreticilere her beş ders için ilave bir ek ders ödemesi yapacağız." dedi.
  • Ücretli öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Kabine Toplantısı kararı ile güncel öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri açıklandı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Bu düzenlemenin ardından haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin usta öğretici ve Kur'an kursu öğreticisinin alacağı ücret, 3 bin 400 liradan yüzde 68 artışla 5 bin 740 liraya yükselmektedir. Usta öğreticilerimizin 40 saat üzerinden alacakları ücret, 4 bin 500 liradan yüzde 64 artışla 7 bin 400 liraya çıkmaktadır. Yeni düzenlemenin ücretli çalışan öğretmenlerimiz, usta öğreticilerimiz ve Kur'an kursu öğreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde devam etti.
  • Ücretli öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Kabine Toplantısı kararı ile güncel öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri açıklandı!

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

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