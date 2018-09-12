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Ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından dün akşam saatlerinde açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ücretli öğretmenler arasından yapıldı. İşte 2018 sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları

12.09.2018 - 09:43 | Güncelleme:

Ücretli öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda görev yapan öğretmenler, sözleşmeli öğretmen olarak atandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) dün akşam saatlerinde atamaları "Bakanlığımıza Bağlı Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik İlk Atama Sonuçları açıklandı" diyerek duyurdu. Peki ücretli öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen atamaları nereden, nasıl öğrenilir?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden görüntülenecek. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI

Bu sayfada ilan edilen atama / görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname / sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN İSTENECEK BELGELER

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. Atanan adaylardan istenecek belgelerse şöyle sıralandı:

– Son altı ay içinde çekilmiş altı adet vesikalık fotoğraf,

– Mal bildirimi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden temin edilecek),

– Elektronik başvuru formunun onaylı örneği,

– Başvuru esnasında ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’ yerine resmi yazı ibraz edenlerden ‘Pedagojik Formasyon Belgesi’.

– Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

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