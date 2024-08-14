Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı: 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmenlik başvuru kılavuzunu yayınlandı. Ücretli öğretmenlik başvurusu e Devlet üzerinden 1 Ağustos tarihinde başladı. Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunanların mağdur olmaması için e-devlette özellikle Branş, KPSS yılı ve KPSS Puanı-Puan türü girişlerini doğru girmeleri gerekmektedir. Peki 2024 Ücretli öğretmenlik başvurusu son gün ne zaman? İşte ücretli öğretmenlik başvuru ekranı ve tüm detaylar
Ücretli öğretmenlik başvuruları e devlet ekranı üzerinden açıldı. MEB başvuru tarihleri her ilde/ilçede farklılık gösterebiliyor. Adayların tarih gözeterek e-Devlet üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
Başvurular internet üzerinden E-Devlet modülünde yer alan ücretli öğretmelik başvurusu kısmından yapılacaktır.( https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu)
Başvuru Süresi; 01 Ağustos 2024 tarihinde başlayıp, 2024-2025 eğitim öğretim yılı süresince devam edecektir. Ancak eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte oluşacak ihtiyaçları zaman kaybetmeden karşılayabilmek amacıyla, 05 Eylül 2024 17.00’a kadar yapılacak başvurular, her alanda birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacaktır. Herhangi bir alanda bu sıralamadaki tüm başvurular bitinceye kadar ikinci sıralama yapılmayacaktır. Ancak ihtiyaç oluşan alanla sınırlı olmak üzere ikinci bir sıralama yapılacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresinden yapılacaktır. Görevlendirme tebliğatı başvuru modülünde yer alan telefon numarasına yapılacaktır. Bu sebeple telefon numaralarının kesinlikle doğru olması gerekmektedir ve ulaşılamama durumuna göre ikinci bir telefon numarası yazılması gereklidir.
Ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunanların mağdur olmaması için e-devlette özellikle Branş, KPSS yılı ve KPSS Puanı-Puan türü girişlerini doğru girmeleri gerekmektedir. Başvuru yapılan branşa uygun KPSS Puan Türü seçilmelidir. Aksi takdirde yanlış bilgi girişinden başvuru yapan sorumludur.
Görevlendirilmesi uygun görülen öğretmenlerin istenen evrakları eksiksiz olarak Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Hizmet Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.