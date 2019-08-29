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Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı 2019 - E devletten ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak için büyük bir heyecanla bekleyen öğretmenler için bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Öğretmenler e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Ücretli öğretmenlik başvurusu

Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi nedir? Şeklindeki sorular milyonlarca öğretmen tarafından sorgulanmaya başladı. Bugün itibarıyla öğretmenler e-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları için gerekli belgeler nelerdir? Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler e-devlet adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalarının ardından 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıklayarak başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

 

E-DEVLET BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı için başvurular, E devlet üzerinden 2019 yılı KPSS puanları açıklanması itibari ile alınmaya başlanacaktır.

ÖSYM KPSS açıklama tarihini 29.08.2019 olarak açıklamıştır. Açıklanma tarihi itibari ile(29.08.2019) e-devlette eski başvurular listelenmeyecektir.

E-Devlet başvurularının 29.08.2019 tarihinden sonra yapılması gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

 

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