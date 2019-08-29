Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi nedir? Şeklindeki sorular milyonlarca öğretmen tarafından sorgulanmaya başladı. Bugün itibarıyla öğretmenler e-devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları için gerekli belgeler nelerdir? Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğretmenler e-devlet adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapmalarının ardından 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıklayarak başvurularını gerçekleştirmiş olacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI
E-DEVLET BAŞVURULARI İÇİN ÖNEMLİ UYARI
2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı için başvurular, E devlet üzerinden 2019 yılı KPSS puanları açıklanması itibari ile alınmaya başlanacaktır.
ÖSYM KPSS açıklama tarihini 29.08.2019 olarak açıklamıştır. Açıklanma tarihi itibari ile(29.08.2019) e-devlette eski başvurular listelenmeyecektir.
E-Devlet başvurularının 29.08.2019 tarihinden sonra yapılması gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi
Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)
Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)
Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
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