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Ücretsiz İzin Şartları

Ücretsiz izin uygulaması çalışan veya işveren tarafından talep edilebilmekte olan bir durumdur. Bu durum belirli çerçeveler içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Ücretsiz izin pek çok farklı nedenden dolayı kullanılabilmektedir. Nedenler arasında yurtdışında eğitim öğretime devam etme isteği, gebelik, özel durumlar, ailevi nedenler, hastalık gibi durumlar bulunabilmektedir. Bu talepte bulunmakta olan çalışanlar uygulama başladığından itibaren görevini yerine getirmediği için ücreti ödenmemektedir. Aynı zamanda sigorta primi de yatırılmamaktadır.

Ücretsiz İzin Süresi

İşverene tek taraflı olarak işçiyi ücretsiz izne çıkarma yetkisi verilmektedir. Bu maddenin yürürlüğe girmesi ile birlikte 3 aylık süreyi geçmemek şartı ile işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz ine çıkarabilmektedir. Kamuda çalışanlara ise 2 defa kullanmak üzere toplamda bir yıl ücretsiz izin hakkı verilmektedir. Ancak bu durumun belli başlı şartları olabilmektedir. Bundan dolayı detaylı bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Ücretsiz izin süresi hakkında bilgi edinerek daha dikkatli davranılması gerekmektedir.

Çalışan Ücretsiz İzin Talep Edebilir mi?

Ücretsiz izin, işveren ve işçinin anlaşarak belirli bir süreliğine iş sözleşmesini askıya alması anlamına gelmektedir. Ücretsiz izin esasen iş akdinin askıya alınması olarak da tanımlanabilmektedir. İş akdi feshedilemez. Çalışanın iş yeri ile olan ilişiği kesilemez. Bu süreç içerisinde işverenin ücret ödeme yükümlülüğü, işçinin ise iş görme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşçinin ücretsiz ine çıkarılabilmesi için belirli bir süre boyunca o iş yerinde çalışma şartı da bulunmamaktadır. İşe yani başlamış olan ya da kıdemli olan bir kişi ücretsiz izin kullanabilmektedir.

Özel Sektörde Ücretsiz İzin Kaç Gün?

Pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan konulardan bir tanesinin özel sektörde ücretsiz izin kaç gün olduğu gözlemlenmektedir. Özel sektörde çalışanlar için bazı düzenlemeler mevcuttur. Ücretiz izin özel sektörde 3 aylık bir süreyi aşmamak kaydı ile verilmektedir. İşveren sahibi işçiyi ücretsiz izne ayırabilmekte iken işçi de ayrılabilmektedir.

Ücretsiz İzin Hesaplama

İşveren, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin olan ücreti işçinin işe başlamasından önce peşin olarak ödemesi gerekmektedir. Ücretsiz izin ise 3 aydan fazla olmamak koşulu ile verilmektedir. Bu durum bazen çalışan bazen de işveren tarafından belirlenebilmektedir. Durumun detaylarına bağlı olarak hesaplamalar yapılabilmekte ve buna göre bir ilerleme sağlanabilmektedir.

Kamuda Ücretsiz İzin Şartları

Kamu çalışanları tarafından merak edilmekte olan konulardan bir tanesi de ücretsiz izin şartlarının ne olduğudur. Öncelikle kamu çalışanları da ücretsiz izni kullanabilmektedir. Ancak bu durumun memuriyet boyunca toplamda 1 yıldan fazla olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda tek seferde kullanılmamakta ve iki seferde kullanılması gerekli görülmektedir. Genel olarak ücretsiz izin ile ilgili şartlar bu şekildedir ve kişinin durumuna bağlı olarak bazı değişimler görülebilmektedir. Bu konu hakkında detaylı bilgi sahibi olunarak ücretsiz izne başvurulması gerekmektedir.