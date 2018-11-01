Sony Interactive Entertainment (SIE), üyelerine PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar ve benzeri hizmet sunan Playstation Plus servisinin Kasım ayı oyunlarını duyurdu.

Dünya çapında 31.5 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaşan PlayStation Plus (PS Plus) üyeliği bulunan PlayStation 4 (PS4) sahipleri, 6 Kasım tarihinden itibaren Bulletstorm: Full Clip Edition ve Yakuza Kiwami oyunlarını ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekler. İşte Playstation Plus’ta üyelerinin üyelikleri boyunca ücretsiz oynayabileceği o oyunlar:

BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION (PS4)

Terk edilmiş gezegene düşen Grayson Hunt’ın önünde artık iki seçenek vardır; hayatta kalmaya çalışacak ya da intikamını alacaktır.

Elit suikast grubu Dead Echo’nun bir üyesi olan Grayson, kendisine yapılanların intikamını almak için bu gezegenden kurtulmak zorundadır. Bulletstorm, tek kişilik senaryosunun yanı sıra multiplayer modları da sunuyor.

YAKUZA KİWAMİ (PS4)

Kazuma Kiryu, 10 yıl önce en yakın arkadaşını suç çetelerinin elinden kurtaramamıştır. Yakuza ailesinden kovulduktan sonra hapse düşen Kiryu, serbest kalsa da şehir artık tanıyamadığı bir hal almıştır.

Kiryu, kendini Haruka isimli gizemli kız ile birlikte, Tojo Clan’ın kasasından çalınan 10 milyon yen sonrası oluşan kaosun tam ortasında bulur. Şimdi hayatta kalmaya çalışıp bu gizemli olayı çözmek zorundadır.

Kasım ayında PlayStation 3 (PS3) sahipleri Jackbox Party Pack 2 ve Arkedo Series oyunlarını, PlayStation Vita (PS Vita) sahipleri ise Burly Men At Sea ve Roundabout oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek.

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