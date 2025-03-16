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        Haberler Dünyadan Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Gisele Bünchen bebeğiyle ilk kez görüntülendi - magazin haberleri

        Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Gisele Bünchen bebeğiyle ilk kez görüntülendi

        Gisele Bünchen, geçen ay dünyaya getirdiği kendisinin üçüncü, sevgilisi Joaquin Valente'den ilk çocuğuyla yürüyüşteyken objektife yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:08
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        Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, geçen ay üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra günlük hayatını eskisi gibi yaşamaya devam ediyor. 44 yaşındaki süper model, doğumdan bir ay sonra ilk kez bebeğiyle fotoğraflandı.

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        Eski eşi Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin ve 12 yaşında Vivian adlarında iki çocuğu olan Gisele Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente ile ilk çocuğunu geçen ay kucağına almıştı. Bündchen, yeni doğan bebeğiyle Miami'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

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        Gisele Bündchen, cinsiyetini ve adını açıklamadığı bebeğini kucağında taşırken, aynı zamanda köpeği Alfie’yi de gezdirdi.

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        Gisele Bündchen'in hamilelik haberi, ekim ayında çıkmıştı. TMZ'ye göre, ünlü model, eski eşi Brady ve çocuklarına, kamuoyuna duyurulmadan önce hamile olduğunu özel olarak söyledi.

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        Gisele Bündchen geçen hafta Miami'de deniz keyfi yaparken görüntülenmiş ve doğumdan hemen sonra eski fit haline kısa sürede ulaşmasıyla şaşırtmıştı.

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        Ünlü model, ilk kez Aralık 2021'de oğlu için dövüş sporu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştığı 37 yaşındaki eğitmen Joaquim Valente ile Haziran 2023'ten bu yana birlikte.

        2009'da evlendiği iki çocuğunun babası Tom Brady'den 2022'de ayrıldı.

        #Gisele Bünchen
        #bebek
        #doğum
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