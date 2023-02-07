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İptal edilen uçak seferleri 7 Şubat: Anadolu Jet, Pegasus ve THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından uçuşlarda aksama oldu. 7 Şubat iptal olan uçak seferleri, uçuşu olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY iptal olan seferler listesi...

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  • UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 7 Şubat 2023 Uçak seferleri iptal mi edildi? Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

    İptal olan uçak seferlerinde son durum bilgileri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altındayken Kahramanmaraş ve Gaziantep'te art arda depremler meydana geldi. 10 il başta olmak üzere pek çok ili de sallayan depremin ardından uçak seferlerinde güncellemeler oldu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre 238 sefer iptal edildi. İşte, Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY iptal olan seferler sorgulama ekranı...
  • UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 7 Şubat 2023 Uçak seferleri iptal mi edildi? Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

    UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

    Diyarbakır-Şanlıurfa arası bağlantı yollarında yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde iptaller oldu. İstanbul, Ankara uçak seferleri iptal olurken İzmir Antalya seferleri ise gecikmeli gerçekleşiyor. 

     

    Iğdır'da yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
  • UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 7 Şubat 2023 Uçak seferleri iptal mi edildi? Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

    THY 238 UÇUŞ SEFERİNİ İPTAL ETTİ!

    THY, İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 5-6 şubattaki 238 seferini iptal etti.
  • UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 7 Şubat 2023 Uçak seferleri iptal mi edildi? Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

    THY'DEN AÇIKLAMA!

    THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, 

    "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.
  • UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 7 Şubat 2023 Uçak seferleri iptal mi edildi? Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY uçuşları iptal mi, hangi uçuşlar iptal?

    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLAR AZALTILACAK

    İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda 7 Şubat Salı ve 8 Şubat Çarşamba günleri yüzde 25 azaltma yapılacak.

     

    Havalimanının işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'daki hava durumuna ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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