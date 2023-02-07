İptal olan uçak seferlerinde son durum bilgileri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye soğuk hava dalgasının etkisi altındayken Kahramanmaraş ve Gaziantep'te art arda depremler meydana geldi. 10 il başta olmak üzere pek çok ili de sallayan depremin ardından uçak seferlerinde güncellemeler oldu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre 238 sefer iptal edildi. İşte, Anadolu Jet, Pegasus ve Türk Hava Yolları THY iptal olan seferler sorgulama ekranı...