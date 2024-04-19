Ucuz Roman yıldızları 30 yıl sonra bir arada

Şu anda 70 yaşında olan John Travolta ve 75 yaşında olan Samuel L. Jackson, mafya babası 'Marsellus Wallace' (Ving Rhames) için çalışan iki infazcıyı canlandırırken; 53 yaşındaki Uma Thurman, 'Marsellus'un eşi 'Mia'ya hayat vermişti.