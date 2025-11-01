Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Udinese'de Kosta Runjaic'ten Nicolo Zaniolo açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Udinese'de Kosta Runjaic'ten Nicolo Zaniolo açıklaması!

        Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu ve İtalyan futbolcuya övgü dolu sözler sarf etti.

        Giriş: 01.11.2025 - 15:12 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:12
        İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin teknik direktörü Kosta Runjaic, Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo'yla ilgili konuştu.

        "ZAMANA İHTİYACI OLMASI NORMAL"

        Zaniolo ile Juventus maçının devre arasında konuştuk ve bana hala 10-15 dakika oynayabileceğini söyledi. (58. dakika oyundan alındı) Henüz yüzde 100 formda değil ama bu normal, en son sürekli oynadığı sezon 2021-2022 sezonuydu. Zamana ihtiyacı olması normal, şu ana kadar olan performansından memnunum.

        "TAKIMIN LİDERİ HALİNE GELİYOR"

        6 kez ilk 11'de oynadı ve 3 gol attı. Bu, onun için iyi bir ortalama. Şimdiden bizim için önemli bir oyuncu. Gelişmesi ve 90 dakika oynayabilecek duruma gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. O, bizim için önemli bir oyuncu ve bu takımın lideri haline geliyor.

        "ZANIOLO'NUN GELİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUM"

        Zaniolo, ihtiyacımız olan tüm özelliklere sahip ve takım arkadaşları için bir örnek. Ne zaman 90 dakika oynayabileceğini bilmiyorum ama önemli olan iyi oynaması, sakatlanmaması ve onun yerine oynayan oyuncuların da onun seviyesini koruması. Zaniolo'nun geliştiğini görüyorum, harika bir zihniyeti var. Lecce maçında takım için çok çalıştı. Belki de kariyerinde ilk kez bunu yaptı. Bizim için çok önemli olduğunu anladı, katkıda bulunması gerektiğini biliyor ve ondan memnunum. Beklediğimizden daha ileride daha da gelişebilir.

        Bu sezon Udinese formasıyla 12 maçta 526 dakika süre alan 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

        İtalyan ekibinin Zaniolo'yu 10 milyon Euro bonservis veya 5 milyon Euro + sonraki satıştan %50 payla satın alma opsiyonu bulunuyor.

