Udinese'de Kosta Runjaic'ten Nicolo Zaniolo açıklaması!

"ZANIOLO'NUN GELİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Zaniolo, ihtiyacımız olan tüm özelliklere sahip ve takım arkadaşları için bir örnek. Ne zaman 90 dakika oynayabileceğini bilmiyorum ama önemli olan iyi oynaması, sakatlanmaması ve onun yerine oynayan oyuncuların da onun seviyesini koruması. Zaniolo'nun geliştiğini görüyorum, harika bir zihniyeti var. Lecce maçında takım için çok çalıştı. Belki de kariyerinde ilk kez bunu yaptı. Bizim için çok önemli olduğunu anladı, katkıda bulunması gerektiğini biliyor ve ondan memnunum. Beklediğimizden daha ileride daha da gelişebilir.