        Udinese'den Zaniolo açıklaması: İstikrar önemli! - Futbol Haberleri

        Udinese'den Zaniolo açıklaması: İstikrar önemli!

        İtalya Serie A ekibi Udinese, Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklama yaptı. Udinese Futbol Direktörü Gianluca Nani, sarı-kırmızılı futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

        Giriş: 03.12.2025 - 14:27 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:27
        Udinese'den Zaniolo açıklaması!
        İtalya Kupası'nda Juventus'a mağlup olarak son 16 turunda elenen Udinese'de futbol direktörü Gianluca Nani, karşılaşma öncesinde yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

        "ZANIOLO'NUN DEĞERİ KONUSUNDA ŞÜPHE YOK"

        Udinese Futbol Direktörü Gianluca Nani, Nicolo Zaniolo için gelen soruları yanıtlarken İtalyan futbolcunun performansından memnun olduklarını belirtti. Nani açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Şimdiye kadar her şey yolunda ama bu sadece başlangıç. Önemli olan performansını kanıtlaması ve böyle devam etmesi. Zaniolo’nun değeri konusunda hiçbir şüphe yoktu; sevgiye ve istikrara ihtiyacı vardı ve biz de ona bunu veriyoruz. Onu Udine'ye getirmeden önce çok konuştum ve kararlılığını ve iradesini gördüğümüzde kesinlikle ikna olduğumuzu söylemeliyim.”

        "İSTİKRAR ÖNEMLİ"

        Futbol direktörü ayrıca, "Şimdilik tüm fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama bu sadece ilk kısım. Üç ay boyunca iyi performans göstermek yeterli değil; her seferinde iyi performans göstermek önemli. Üzerinde çalışmamız gereken şey bu" ifadelerini kullandı.

        Udinese formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti. İtalyan futbolcu, yaz transfer döneminin son günlerinden satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralık olarak katılmıştı.

        İKİ FARKLI OPSİYON

        İtalyan ekibinin oyuncu için iki farklı satın alma opsiyonu bulunuyor: 5 milyon euro karşılığında transfer gerçekleşirse Galatasaray sonraki satıştan %50 pay alacak. 10 milyon euro ödenmesi durumunda ise futbolcunun tüm hakları Udinese’ye geçecek.

