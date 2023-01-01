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UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

UEFA, Fenerbahçeli Arda Güler'i 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterirken övgü dolu ifadeler kullandı

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  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    UEFA, Fenerbahçeli Arda Güler'i 2023'te takip edilmesi gereken genç futbolcular arasında gösterdi.
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    UEFA'nın internet sitesi, yeni yılda Avrupa futboluna damga vurma potansiyeline sahip 21 yaş altı oyuncuları listeledi.
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    Farklı Avrupa ülkelerinden medya mensuplarının belirlediği 40 kişilik listede, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda da yer aldı. Arda için şu ifadeler kullanıldı:
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    "Top sürme kabiliyeti ve savunmayı delen pasları nedeniyle 'Türk Messi' lakabı takılan Arda, geçen sezon Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu." 
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla dikkati çeken Arda, 2008'den bu yana Türkiye A Milli Takımı'nın formasını giyen en genç oyuncu olmayı da başardı."
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    Fenerbahçe bonservisini almıştı

    Fenerbahçe, genç oyuncunun bonservisini Gençlerbirliği'nden almıştı. 
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    Geçen ayki anlaşmaya göre, Sarı-Lacivertliler, oyuncunun Gençlerbirliği'nde bulunan yüzde 20'lik sonraki satıştan pay hakkı için 2.5 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti. 
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    Fenerbahçe ayrıca, Ankara ekibine kiralamak istediği oyuncular için kolaylık sağlama konusunda da anlaşmaya varmıştı.
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    Arda Güler'in 2022-23 performansı

    Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 13 maça çıkan Arda Güler, bunların 5'inde Süper Lig'de oynadı. 
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    Genç oyuncu, toplam 32 dakika süre almasına karşın 2 gol kaydetti. 

     
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

    Arda Güler en çok Avrupa Ligi elemeleri (106 dakika) ve Avrupa Ligi'nde (147) süre aldı.
  • UEFA açıkladı: Arda Güler o listede! "Türk Messi..."

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