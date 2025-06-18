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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

        Süper Lig'i 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, grup aşamasına ulaşabilmek için toplamda üç ön eleme turunu geçmek zorunda. Siyah-beyazlıların bu zorlu serüvendeki ilk rakibi, bugün yapılacak kura çekimiyle netlik kazanacak. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi ne zaman belli olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 10:40 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:40
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        Süper Lig’i 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi serüvenine 2. ön eleme turundan başlayacak. Grup aşamasına kalabilmek için üç tur geçmesi gereken siyah-beyazlıların bu yoldaki ilk sınavındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Hem 1. ön eleme turu eşleşmelerinden çıkacak ekipler hem de doğrudan 2. tura katılacak takımları yazımızda derledik. Peki Beşiktaş’ı bu turda kimler bekliyor? İşte 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipler ve kura çekimiyle ilgili tüm ayrıntılar...

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        KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı bugün yaşanacak. Kupaya 2. ön eleme turundan katılacak temsilcimiz Beşiktaş'ın da bu turdaki rakibi belli olacak.

        İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

        Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

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        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:

        * FC Midtjylland

        * RSC Anderlecht

        * Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere

        * FC Sheriff Tiraspol / FC Prishtina

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki ilk maçını 24 Temmuz'da, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da oynayacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA YOLU

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek için sırasıyla 2. ön eleme, 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmek zorunda.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

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