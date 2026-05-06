UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak

Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri: Nisan enflasyonu açıklandı, silah sahipliği için eylem planı, Hürmüz'de neler oluyor? Mayıs'ta kara kış

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... NİSAN ENFLASYONU AÇIKLANDI TÜİK verilerine göre, Nisan'da aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Nisan ayında fiyatı en çok yükselen kalem yüzde 44.47 ile 'doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri' oldu. KİRA ZAM TAVANI BELLİ OLDUNisan enflasyonuyla birlikte, kira tavan zam oranı da belli oldu. Mayıs ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı yüzde 32.43 oldu. EYLEM PLANI YOLDA: SİLAH SAHİPLİĞİ SINIRLANDIRILACAKSilah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bir çalışma yapıyor. Eylem planıyla silah sahiplerine yönelik denetimler artırılacak. Silah sahiplerine evde güvenli kasa zorunluluğu getirilmesi, denetimlerin yılda bire indirilmesi ve psikolojik testlerin artırılması da gündemde. İRAN'DAN ABD'YE UYARIDünya gündemine bakalım... ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, sabah saatlerinde İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağını açıkladı. ABD SAVAŞ GEMİSİ VURULDU MU?Ve bu açıklamanın ardından öğle saatlerinde, İran basınında bir ABD savaş gemisinin vurulduğu haberi geçildi. İran ordusu "ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi engellendi" açıklaması gelirken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı iddiaları yalanlayarak, "Hiçbir ABD gemisi vurulmadı" dedi. CENTCOM: ABD BAYRAKLI İKİ GEMİ HÜRMÜZ'DEN GEÇTİKarşılıklı bu açıklamarın üzerinden sadece 2 saat geçmişti ki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu kez ABD bayrağı taşıyan iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan başarılı bir şekilde geçtiğini duyurdu. Bu gelişmeleri takip ettirmeyi sürdüreceğiz. KREMLİN'DE DARBE VE SUİKAST KORKUSUCNN International'ın haberine göre, Kremlin'de darbe ve suikast korkusu sebebiyle Rus lider Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı. Putin ile birlikte çalışan aşçılar, korumalar ve fotoğrafçılar da artık toplu taşıma kullanamıyor. Putin'i ziyaret edecek kişilerin iki ayrı güvenlik kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. Putin'in yakın çevresinde görev yapan personelin ise yalnızca internet erişimi olmayan telefonlar kullanmasına izin veriliyor. MAYIS'TA KAR SÜRPRİZİHafta sonu özellikle yurdun dört bir yanında karakış koşulları etkili oldu diyebiliriz. Çoğu yerde yağmur ve fırtına vardı, yer yer de kar yağışı etkili oldu. Hatırlayacaksınız geçen sene de bahar aylarında şiddetli don etkili olmuş ve birçok meyve ağacı olumsuz etkilenmişti. Adana'nın Feke ilçesine bağlı bin 100 rakımlı Mansurlu Mahallesi'nde de kar yağdı ve çiçek açan kiraz ağaçları böyle karla kaplandı. Daha Az Göster