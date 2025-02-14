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        UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın Anderlecht takımını 3-0 mağlup ederken, bir diğer temsilcimiz Galatasaray, konuk olduğu Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 01:22 Güncelleme: 14.02.2025 - 01:22
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        UEFA Avrupa Ligi'nde günün sonuçları!
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        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları sona erdi.

        Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 yenerken, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

        Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-0

        Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda): 0-2

        Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya): 1-2

        Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika): 3-0

        AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray: 4-1

        Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-1

        PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya): 1-2

        Porto (Portekiz)-Roma (İtalya): 1-1

        Karşılaşmaların rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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