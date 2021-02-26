Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolAvrupa Ligi
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turun rövanş maçları oynandı ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Ajax, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Villarreal, Rangers, Granada, Molde, Milan, Manchester United, Roma, Dinamo Kiev, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Slavia Prag ve Young Boys 16 takım arasına girdi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalanlar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu rövanşında Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax'a 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turu rövanşında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Lille, Ajax'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Davy Klaassen'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Lille, 78. dakikada Yusuf Yazıcı'nın penaltısıyla beraberliği yakalasa da 88. dakikada David Neres'in golüne engel olamayınca mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

İlk maçı da aynı skorla kazanan Ajax, son 16 turuna yükselen taraf oldu.

ARSENAL 87'DE TURLADI

Arsenal, 1-1'in rövanşında sahasında Benfica'yı 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri, 21 ve 87. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang ile 67. dakikada Kieran Tierney kaydetti.

Benfica'nın golleri ise 43. dakikada Diogo Gonçalves ve 61. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Rakiplerini eleyen Shakhtar Donetsk, Villarreal, Rangers, Granada ve Molde de tur atlayan diğer takımlar oldu.

Son 32 turunda tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 2-1

Napoli (İtalya) - Granada (İspanya): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0

Rangers (İskoçya) - Antwerp (Belçika): 5-2

Arsenal (İngiltere) - Benfica (Portekiz): 3-2

Hoffenheim (Almanya) - Molde (Norveç): 0-2

Villarreal (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 2-1

23.00 MAÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turun rövanşları, 8 karşılaşma ile tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar sona erdi.

Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in ilk 11'de forma giydiği mücadelede Leicester City, sahasında Slavia Prag'a 2-0 mağlup oldu.

Çekya temsilcisi, 0-0 biten maçın rövanşını 49. dakikada Lukas Provod ve 79. dakikada Abdallah Sima'nın golleriyle kazanarak tur atladı.

- Hakan'ın formasını giydiği Milan son 16'ya kaldı

Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Milan, sahasında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. Milan, ilk maçta deplasmanda aldığı 2-2'lik beraberliğin avantajıyla üst tura çıktı.

Manchester United, 4-0'ın rövanşında Real Sociedad ile golsüz berabere kaldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

İtalyan ekibi Roma, evinde Braga'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Club Brugge'u 1-0'la geçerek son 16'ya kaldı.

Rakiplerini eleyen Olympiakos, Dinamo Zagreb ve Young Boys da tur atlayan diğer takımlar oldu.

Maçların sonuçları şöyle:

Leicester City (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 0-2

Milan (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-1

Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya): 0-0

Roma (İtalya) - Braga (Portekiz): 3-1

Bayer Leverkusen (Almanya) - Young Boys (İsviçre): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Krasnodar (Rusya): 1-0

PSV (Hollanda) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İlk 11'ler...
FUTBOLBeşiktaş Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu
FUTBOLTarih Yazıcı!
beIN SPORTS, Fenerbahçe'ye dava açtı! Son dakika spor haberleri
FUTBOLbeIN SPORTS dava açtı
SON DAKİKA ANALİZ: Galatasaraylı Mustafa Muhammed En doğru yerde! Spor haberleri
FUTBOLMuhammed için dikkat çeken analiz!
Boupendza, Krasnodar ile anlaşamadı
FUTBOLTransferde son dakika!
Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan Toköz açıklaması!
FUTBOLÇebi'den Dorukhan için rest!
Daum, Fenerbahçe'den teklif aldı mı?
FUTBOLDaum, Fenerbahçe'den teklif aldı mı?
Ukrayna futbolunu ikiye böldü! Son dakika spor haberleri
FUTBOLUkrayna'yı ikiye bölen isim: Luce!
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, takımla buluştu! İşte o sözler - Haberler
FUTBOLAli Koç'tan takıma flaş sözler
Ersin Destanoğlu'nda flaş gelişme! Lyon kapıyı çalacak
FUTBOLFlaş gelişme! Resmi teklif kapıda