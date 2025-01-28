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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi: Twente- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Twente- Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş muhtemel 11

        Twente- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Twente ile deplasmanda karşılaşacak. Son oynadığı Athletic Bilbao maçında büyüleyici oyunuyla sahadan 4-1 galip ayrılan siyah beyazlılar, zorlu Hollanda deplasmanından da üç puanla ayrılıp ilk 24'ün içinde yer almayı hedefliyor. Futbolseverler karşılaşmaya dair detayları merak ediyor. Peki, Twente- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 17:38 Güncelleme: 28.01.2025 - 17:42
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        UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu ağırlayan Beşiktaş, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltti ve play-off şansını artırdı. Siyah-beyazlıların bir sonraki rakibi ise Hollanda’nın köklü kulüplerinden Twente olacak. Beşiktaş, şu an topladığı 6 puanla 28. sırada bulunuyor. Peki, Twente-Beşiktaş karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

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        TWENTE- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Twente- Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

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        TWENTE- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş'lı taraftarların heyecanla beklediği maç, TRT Spor Yıldız'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ'TA TWENTE HAZIRLIĞI

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Beşiktaş, Perşembe günü Twente'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

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        Siyah-beyazlılar, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Almanya’nın Münster kentine ardından karayoluyla maçın oynanacağı Hollanda’nın Twente şehrine gidecek.

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        BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

        Mert, Svensson, Emirhan, Udokhai, Masuaku, Fernandes, Al-Musrati, Rashica, Rafa Silva, Muçi, İmmobile

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        BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE İLE AYNI DURUMDA

        Fenerbahçe'yle aynı puana sahip Beşiktaş, ligde 24. sırada yer alıyor.

        Siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda üst tura yükselecek.

        Beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da benzer senaryolar mümkün.

        Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre 2 gol dezavantajlı durumda. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti halindeki senaryolardan tek fark, şayet Solskjaer'in ekibi tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

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