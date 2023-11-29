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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın maç takvimi açıklandı - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın maç takvimi açıklandı

        UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta serüveni yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 29.11.2023 - 10:27
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        Avrupa ligi heyecanı devam ediyor
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        Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın oynanacak.

        AVRUPA LİGİ'NDE 5. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

        20.45 Freiburg - Olympiakos

        20.45 Backa Topola - West Ham United

        20.45 AEK - Brighton

        20.45 Sparta Prag - Real Betis

        20.45 Sturm Graz - Rakow

        20.45 Atalanta - Sporting Lizbon

        20.45 Maccabi Haifa - Rennes

        23.00 Olimpik Marsilya - Ajax

        23.00 Rangers - Aris Limassol

        23.00 Liverpool - LASK

        23.00 Toulouse - Royale Union Saint-Gilloise

        23.00 Villarreal - Panathinaikos

        23.00 Servette - Roma

        23.00 Sheriff - Slavia Prag

        23.00 Hacken - Bayer Leverkusen

        23.00 Molde - Karabağ

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