UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı, Saraybosna'da gerçekleştirildi

UEFA Bölgesel Federasyonlar Toplantısı, UEFA'nın ve 12 üye federasyonun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bosna-Hersek'te gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Saraybosna'da düzenlenen toplantıda, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları'nın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Bosna-Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Vico Zeljkovic, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, Güneydoğu Avrupa bölgesinde bulunan 11 üye ülkeden temsilciler ile UEFA delegeleri yer aldı.