Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı!

        UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın yapılacak. Temsilcimiz Samsunspor bu hafta deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:02 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konferans Ligi'nde 4. hafta heyecanı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

        Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak. Lougardalsvöllur Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'da başlayacak.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise deplasmanda İrlanda'nın Shamrock Rovers ekibine konuk olacak.

        Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

        20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda)

        20.45 Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

        20.45 Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç)

        20.45 Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre)

        20.45 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

        REKLAM

        20.45 Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)

        20.45 Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya)

        20.45 Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya)

        20.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya)

        23.00 Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan)

        23.00 Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan)

        23.00 Breidablik (İzlanda) - Samsunspor

        23.00 Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya)

        23.00 Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

        23.00 Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

        23.00 Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya)

        23.00 Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere)

        23.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası