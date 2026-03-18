Vallecano- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, son 16 turu ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup olarak turu zora soktu. Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri Zurawski (2) ve Alvaro Garcia atarken, Samsun'un tek golü Marius Mouandilmadji'den geldi. Peki, Vallecano- Samsunspor rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş: 18.03.2026 - 16:17 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Samsunspor, Vallecano deplasmanına konuk oluyor. Estadio de Vallecas'da oynanacak karşılaşma öncesinde Vallecano- Samsunspor maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu, maç öncesinde sporseverler tarafından merak ediliyor.
VALLECANO- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Vallecano- Samsunspor maçı 19 Mart Perşembe (yarın) 23.00'te oynanacak.
VALLECANO- SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Estadio de Vallecas'da oynanacak zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.