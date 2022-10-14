UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz geceyi dörtte dörtle kapadı! Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor karşılaştıkları rakiplerini mağlup ederek hem önemli galibiyetler aldı hem de ülke puanı için kritik kazanımlar sağladı! Başakşehir ve Fenerbahçe gruplarından çıkmayı garantilerken Sivasspor puanını zirveyle eşitledi; Trabzonspor ise Monaco'nun üzerine çıktı! Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 4 basamak birden yükseldi. İşte UEFA'nın ülke puanı sıralamasında son durum...