UEFA 2018 yılın futbolcusu adaylarını açıkladı ve 10 kişilik listeyi 3'e indirdiğini duyurdu.

Buna göre UEFA'nın 'Yılın en iyi oyuncusu' için belirlediği 3 aday şöyle: Luka Modric, Cristiano Ronaldo ve Mohamed Salah.

Messi'nin ilk 3'te yer almaması dikkat çekti.

80 teknik direktör ve 50 gazetecinin değerlendirmesi sonucunda bu üç futbolcu finale kalırken kazanan oyucnu 30 Ağustos'ta açıklanacak.

Finale kalan üç ismin puanları açıklanmazken, ilk üçün dışında kalan futbolcuların puanları ve sıraları açıklandı.

4 Antoine Griezmann – 72 puan

5 Lionel Messi – 55 puan

6 Kylian Mbappé – 43 puan

7 Kevin De Bruyne – 28 puan

8 Raphaël Varane – 23 puan

9 Eden Hazard – 15 puan

10 Sergio Ramos – 12 puan

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