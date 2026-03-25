        Haberler Spor Futbol UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a görev - Futbol Haberleri

        UEFA’dan Atilla Karaoğlan’a görev

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Kazakistan ile Slovakya takımları arasında 27 Mart Cuma günü oynanacak müsabakada görev yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 14:47 Güncelleme:
        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!

        UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Kazakistan ile Slovakya takımları karşı karşıya gelecek. Müsabakayı FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Kazakistan'ın Türkistan kentinde Türkistan Arena Stadyumu'nda 27 Mart Cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapacak.

        Müsabakada Ayberk Demirbaş ise 4. hakem olarak görev yapacak.

        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G’de tarihi adım
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"
