Ufka Yolculuk online sınavının ardından 17 Mart'ta yapılan yazılı sınav sonuçları merak ediliyor. 2019 Ufka Yolculuk sınavı için son kayıtlar 16 Şubat 2019 Cumartesi saat 23.59'da alınmıştı. Sınav sonuçlarına göre ilk 10'da yer alanlara ödül verilecek. İşte Ufka Yolculuk sınavına dair detaylar...

UFAK YOLCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

Ufka Yolculuk yazılı sınavı 17 Mart 2019 Pazar günü 10.00 - 12.00 arasında yapıldı. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanması 27 Mart 2019 Çarşamba saat 20.00 olarak belirlendi. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ise 3 Nisan 2019 Çarşamba saat 19.00 olarak duyuruldu. 13 Nisan 2019 Cumartesi saat 20.00'da ise merkezi ödül töreni var. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 18 Haziran 2019 tarihine kadar almaları gerekiyor. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecek.

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UFKA YOLCULUK YAZILI SINAV SORU CEVAPLARI YAYINLANDI

Ufka Yolculuk 7'nin ikinci aşaması olan Yazılı Sınav aşaması cevap anahtarları açıklandı. Adaylar doğru cevaplara göre, puanlarını tahmin edebilir. Cevap anahtarına Ufka Yolculuk internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

UFKA YOLCULUK ÖDÜLLERİ NELER?

Yarışma sonucuna göre birincilere 2 Umre ve 2 bin 500 TL para ödülü, ikincilere 2 Umre ve bin 500 TL para ödülü, üçüncülere 2 Umre ve 500 TL para ödülü verilecek. İlk 10'a girenlere ise 7 gr. külçe altın verilecek.

Not: İlde veya Türkiye’de dereceye giren yarışmacılar ödüllerini 18 Haziran 2019 tarihine kadar almaları gerekmektedir. Aksi takdirde ödül bir sonraki dereceye verilecektir.