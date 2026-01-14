Ufuk Bayraktar, hakim karşısına çıktı: Yağma kastıyla hareket etmedim

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 21 Ağustos Perşembe günü, Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiğini iddia ederek kendisini şikâyet eden iş yeri sahibini darbettiği iddiasıyla 'İş yerinde birden fazla kişiyle birlikte yağma' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul Adliyesi 16. Ağır Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Ufuk Bayraktar, Volkan Akbaş, şikâyetçi Ahmet P., tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"YAĞMA KASTIYLA HAREKET ETMEDİM"

Oyuncu Bayraktar, mahkemedeki savunmasında, "Ben 45 yıldır aynı adreste esnaflık yapmaktayım. Cihangir’de babamdan kalma bir çay bahçem bulunmaktadır. Mesleğim oyunculuktur. Alkol kullanımından kaynaklı sıkıntılar yaşıyordum. O tarihlerde sabah saat 10.00 sıralarında içki içmeye başladım. Bu nedenle olayın ayrıntılarına tam olarak hâkim değilim. Ancak iddianamede geçtiği şekilde ben Ahmet P.’den haraç istemedim. Ahmet’i, ağabeyi Halil İbrahim vasıtasıyla tanırım. Beyoğlu’ndaki gençlere yardımcı olmaya çalışan, birçok hayır işim olmuştur. Mahallemdeki esnafları da hayır işi yapmaları konusunda teşvik ederim. Olay tarihlerinde şikâyetçinin dükkanına Volkan Akbaş ve başka hatırlayamadığım arkadaşlarımla gitmiştim. Oyunculuk yapmam nedeniyle birçok esnafı tanırım. Müşteki rahatsız olduğunu söyledi, ben de kırıldım. Bunun üzerine bir daha gitmedim. Yine tarihini hatırlayamadığım bir gün yeşil reçeteli ilaç almıştım; üzerine de alkol içmiştim. Kendimde olmadığımı hatırlıyorum. Müşteki Ahmet ile arbede yaşadığımızı hatırlıyorum ancak ayrıntılarını hatırlamıyorum. Soruşturma dosyasına giren kamera kayıtlarını izlemem neticesinde müştekiye vurduğumu gördüm. Ben müştekiye esasen, kendisinin dükkanında oldukça yüklü bedeller ödeyerek oturmamıza rağmen, kendisinin benim dükkanıma bir çay içmeye dahi gelmemesine sinirlenmiştim. Volkan Akbaş’ı Cihangir’den tanırım. Çay bahçesine gelirdi. Sinema sektörüne dair hayalleri vardı, bu nedenle arkadaşlık kurduk. Yağma kastıyla hareket etmedim" şeklinde konuştu.

"İDDİANAMEDE GEÇEN SÖYLEMLERİ UFUK'UN SÖYLEDİĞİNİ DUYMADIM" Tutuksuz sanık Volkan Akbaş ise "Bayraktar'ı Cihangir'den tanırım. Ben Ufuk Bayraktar ile birlikte Ahmet P.'ye ait dükkana gittim. Yüklü miktarda hesap ödenmişti. Herhangi bir şekilde iddianamede geçen söylemlerin Ufuk Bayraktar tarafından söylendiğini duymadım. Bayraktar ile Ahmet'in kavga ettiğini görmedim" ifadelerini kullandı. "ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM MADDİ MANEVİ ZARARIM YOKTUR" Dosyada şikâyetçi olarak adı geçen Ahmet P. ise "Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız' yazıyordu. Ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ufuk Bayraktar oldukça sarhoştu. Mahallenin gençlerine '10 bin lira para ver, tablanı silsinler, iş yapsınlar' dedi. 'Dükkanları korusunlar' şeklinde bir şey söylemedi. Bu olaydan sonra uzun bir süre gelmedi. Sonra geldiğinde direkt, 'Sen benim çay ocağıma hiç gelmedin, şerefsiz, seni burada barındırmayacağım' dedi. Daha sonra polise haber verdim. Sanıklardan şikayetçi değilim, maddi ve manevi zararım yoktur. Ben Ufuk Bayraktar'ın sözlerini ilk başta yanlış anladım. 'Mahallenin gençleri mahalleyi korusun' şeklinde bir söylemi olmadı. '10 bin liraya tablanı silsinler' şeklinde bir söylemi oldu" dedi. DURUŞMA 6 MAYIS'A ERTELENDİ Mahkeme heyeti ara kararında, adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs 2026 tarihine erteledi. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Bir yanlış anlaşılma olayı. Hayırlı günler diliyorum hepinize" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN İddianamede, Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş'ın, şikâyetçi Ahmet P.'ye ait Cihangir'deki işletmeye giderek bir süre oturdukları, bu sırada Pehlivan'ın kardeşi Halil Pehlivan'ı görüp onunla toplantı yapmak istediklerini söyledikleri aktarıldı. Bunun üzerine müşteki Ahmet P'.'ye şüphelilerin yanına gittiğinde, Bayraktar'ın telefon ekranında 'Kartlar yeniden dağıtılıyor, oyunda biz de varız' şeklinde yazı bulunan telefonu göstererek, 'Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar. Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin. Onların WhatsApp grupları var, bütün mahalle bu çocukların. Ben onlar para kazansın diye söylüyorum' şeklinde sözler söylediği, müştekiden koruma adı altında para talep ettiği, müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez haftalık 10 bin lira istediği, ancak Ahmet P.'nin 'Beni polis koruyacak' diyerek bu talebi reddettiği, bunun üzerine Bayraktar'ın 'sonra görüşeceğiz' diyerek diğer birlikte mekandan ayrıldığı kaydedildi. Olayın ardından şüphelilerin birkaç kez mekâna geldikleri, yaklaşık 1 ay görünmedikleri, en son 20 Ağustos'ta yeniden geldiklerinde Ufuk Bayraktar'ın sinirli bir şekilde Pehlivan'ın yanına gelerek konuşmak istediğini söylediği, Ahmet P.'nin konuşmayı reddetmesi üzerine 'Seni burada barındırmayacağım, görürsün' diyerek saldırıp yumruk attığı belirtildi. Şikâyetçi Ahmet P.'nin doktor raporunda, hayati tehlike geçirmeyecek şekilde, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde yaralandığı, olay yerine gelen polisler sırasında diğer sanık Akbaş'ın müştekiye, 'Şikâyetini geri çek, ben konuyu hallederim' diyerek baskı kurmaya çalıştığı ifade edildi.

İddianamede, ifadesi alınan Ufuk Bayraktar’ın; müştekiden zorla para talep etmediğini, müştekiye söylediği 'Mahallemizin gençlerine yardım edelim' sözünün çarpıtıldığını, bunun yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla söylendiğini, bu konuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarının da bulunduğunu söylediği belirtildi. O tarihte eşiyle kavga ettiği için alkol aldığını, bu nedenle tartıştığını ve arbede yaşandığını, darp kastıyla hareket etmediğini, sanatçı olduğunu ve ekonomik durumunun iyi olduğunu belirterek suçlamaları reddettiği yazıldı. İddianamede, diğer şüpheli Volkan Akbaş’ın verdiği ifadesinde; haraç almaya çalışmadığını, tehdit kastı taşımadığını, arkadaşı Ufuk’un da müştekiden para talep ettiğini duymadığını söyleyerek suçlamaları reddettiği aktarıldı. İddianamede bilgisine başvurulan tanık Taylan K.'nin ifadesine de yer verildi. Taylan K.'nin , Ahmet P.'nin anlatımını doğrular nitelikte açıklamalar yaptığı, şüphelilerin eylemlerini doğruladığı belirtildi. İddianamede, soruşturma devam ederken Ahmet P.'nin savcılığa gelerek verdiği ek beyanda, Ufuk Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini söylediği ve şikayetinden vazgeçtiği yazıldı.