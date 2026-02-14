Canlı
        Ufuk Özkan'dan yoğun bakım iddialarına yanıt: Allah'a şükür aslanlar gibiyiz

        Ufuk Özkan'dan yoğun bakım iddialarına yanıt: Allah'a şükür aslanlar gibiyiz

        Karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlanan Ufuk Özkan, yoğun bakıma alındığı yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı; "Aslanlar gibiyiz, itibar etmeyiniz"

        Habertürk
        14.02.2026 - 21:29
        Yoğun bakım iddialarına yanıt
        Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, geçtiğimiz hafta 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Özkan'a, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'tan yapılan karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı.

        Son olarak, Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'ın durumlarının ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındıkları yönündeki iddialar gündeme geldi. Söz konusu haberlerin ardından Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak iddiaları yalanladı.

        Oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum… Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Allah Allah… Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun."

