Ufuk Özkan'ın Influenza A testi pozitif çıktı

2023'te siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden oyuncu Ufuk Özkan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun durumuna ilişkin yeni bir açıklama, kardeşi Umut Özkan’dan geldi.

Süreç boyunca kamuoyunu bilgilendiren paylaşımlar yapan Umut Özkan, yaptığı yeni açıklamada ağabeyinin sağlık durumunun ciddiyetini bir kez daha vurguladı. Umut Özkan, Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu geliştiğini ve yapılan testlerde Influenza A sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Umut Özkan'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Kamuoyunu bilgilendirmek ve önemli bir durumu yeniden paylaşmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duymaktayım. Ağabeyim Ufuk Özkan’da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış, Influenza A testleri pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız, bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir. Bu nedenle yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaretler yasaklanmıştır."

Umut Özkan, sözlerine şöyle devam etti; "Karaciğer donörü arayışımız devam etmektedir. Özellikle daha önce ağabeyimle yolu kesişmiş tiyatro ve sanat camiasından kişilerin bana Instagram sayfam üzerinden ulaşmaları büyük önem taşımaktadır. Vaktimizin daraldığını üzülerek ifade eder, gösterdiğiniz ilgi ve destek için abim adına da teşekkür ederiz. Bu aşamada sektörün yapacağı paylaşımlar, donör bulunması sürecinde bizlere büyük ölçüde yardımcı olacaktır."