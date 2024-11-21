Ufuk Uras, Bahçeli ile görüşmesini anlattı ÖDP'nin kurucuları arasında yer alan Ufuk Uras, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Uras, görüşmede Bahçeli'nin Öcalan'a yaptığı Meclis daveti öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın 'Bu işi kendi başımıza, kendi kendimize çözelim, bu sorunlara başkalarını karıştırmadan' teklifiyle geldiğini aktardı. Bahçeli'nin bunun üzerine 'Peki bunu kim yapacak? Gittim gruba (DEM) el sıktım, başsağlığı diledim. Öcalan da hiçbir telkin olmadan kendi görüşünü ifade etsin bu konularda diye o çıkışı yaptım' dediğini söyledi.

Habertürk Giriş: 21.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:38 facebook

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