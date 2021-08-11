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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları
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Uganda, olimpiyat madalyası getiren sporculara ömür boyu maaş, ev ve otomobil verdi

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alan sporculara ömür boyu maaş, otomobil ve ev verildiğini açıkladı.

Uganda, olimpiyat madalyası getiren sporculara ömür boyu maaş, ev ve otomobil verdi

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Museveni, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönen sporcularla bir araya gelerek, ödüllerini takdim etti.

Otomobil yanı sıra altın madalya alanların aylık 5 milyon Uganda şilini (12 bin 250 lira) maaş alacağını ve bu sporcuların aileleri için de bir ev inşa edileceğini söyleyen Museveni, gümüş madalya alanlara 3 milyon Uganda şilini (7 bin 350 lira), bronz madalya alanlara ise 1 milyon Uganda şilini (2 bin 450) maaş tahsis edileceğini kaydetti.

Museveni, ülkesinin olimpiyatlarda madalya kazanmasını "mucize" olarak değerlendiren eleştirmenlere de tepki gösterdi.

Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 5 bin metre yarışında altın, 10 bin metre yarışında gümüş madalya kazanmıştı.

Ülkeye diğer altın madalyayı ise kadınlar 3000 metre su engelli yarışında atlet Peruth Chemutai getirmişti.

Atlet Jacob Kiplimo da erkekler 10 bin metrede bronz madalya almıştı.

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