Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz

Giriş: 24.01.2019 - 08:55 | Güncelleme:  

Ebru Şallı’yla nikah masasına oturacak olan işadamı Uğur Akkuş, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Akkuş, eski eşi Gonca Derin ile ilgili sorulara, "Ben kendi hayatımı yaşıyorum, çocuklarımız var. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz" dedi

  • 1Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ebru Şallı’yla nikah masasına oturacak olan işadamı Uğur Akkuş, önceki gün Bebek’te görüntülendi. 

  • 2Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz - Magazin haberleri
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    Bir arkadaşıyla yürüyüş yapan Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Derin’in hakkında 3 günlük zorlama hapis çıktığı hatırlatılınca, "Herkes kendi hayatını yaşıyor. Bu tür haberler sürekli oluyor, çıkıyor. Nasıl çıkıyor anlamıyorum. Bir türlü bitmedi. Ben kendi hayatımı yaşıyorum, çocuklarımız var. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. 

  • 3Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz - Magazin haberleri
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    Akkuş, çocuklarının mutluluğu için eski eşinin zorlama hapsini istemediğini belirtti. 

  • 4Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz - Magazin haberleri
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  • 5Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz - Magazin haberleri
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  • 6Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz - Magazin haberleri
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  • 7Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz - Magazin haberleri
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  • 8Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz - Magazin haberleri
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  • 10Uğur Akkuş: Çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz - Magazin haberleri
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