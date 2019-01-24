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Bir arkadaşıyla yürüyüş yapan Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Derin’in hakkında 3 günlük zorlama hapis çıktığı hatırlatılınca, "Herkes kendi hayatını yaşıyor. Bu tür haberler sürekli oluyor, çıkıyor. Nasıl çıkıyor anlamıyorum. Bir türlü bitmedi. Ben kendi hayatımı yaşıyorum, çocuklarımız var. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.