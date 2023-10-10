Okmeydanı'nda 2014 yılında bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği Cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin dava yeniden görülmeye başladı. Sanık polis Sezgin K. 12 bin 100 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi Kurt'un yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vererek Korkmaz'ın yeniden yargılanmasına hükmetti. Bugün görülen duruşmada mahkeme mütalaasını hazırlaması için dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderdi.

Okmeydanı Cemevi'nde cenaze beklerken başına kurşun isabet etmesi sonucu 22 Mayıs 2014'te hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne neden olduğu iddiasıyla polis memuru Sezgin K.'ye, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 12 bin 100 lira adli para cezası verilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM) Kurt'un yaşam hakkının ihlal edildiğine karar vererek Korkmaz'ın yeniden yargılanmasına hükmetti.

AYM´nin kararı doğrultusunda bugün Sezgin K.´nin yargılanmasına yeniden başlandı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya maktül Uğur Kurt´un ailesi katılırken, sanık polis memuru Sezgin K. SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sezgin K. duruşmadaki savunmasında, "Ben araçtan indiğimde bir kişi elinde molotofla bize doğru gelince ben de bir el ateş ettim. Daha sonra havaya ateş ettim. Ancak kurşun 75 metre mesafede olan bir vatandaşa geldi. Son derece üzgünüm.Vereceğiniz karara razıyım" dedi. Mahkeme, duruşmaya katılan vekillerin olaya ilişkin görüntüler için bilirkişi raporu alınması talebini reddederek dosyayı, mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Uğur Kurt, Okmeydanı'nda 22 Mayıs 2014'teki olaylar esnasında, bir yakınının cenaze törenine katılmak için Okmeydanı Cemevi'nde bulunduğu sırada başına mermi isabet etmesi sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İddianameyi hazırlayan savcı Hasan Yılmaz, Uğur Kurt'u vuran polis memuru Sezgin K.'nin "Taksirle adam öldürme" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istemiş, dosya İstanbul 85. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Dosyayı inceleyen 85. Asliye Ceza Mahkemesi, Uğur Kurt'u öldüren polis hakkındaki "Taksirle adam öldürme" suçlamasını yetersiz bularak, suçun 20 ila 25 yıl arası hapis cezasını öngören "Olası kasıtla adam öldürme" olduğunu belirtip dosyayı "Görevsizlik" kararıyla Ağır Ceza mahkemesine göndermişti.

Yapılan yargılamanın sonunda duruşma savcısı da sanık polisin "Olası kasıtla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar değişen oranda hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Yapılan yargılama sonucunda Sezgin K. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış; ceza, 12 bin 100 lira adli para cezasına çevrilmişti.