Uğur Öz kimdir? sorusu dün akşam yapılan Benimle Söyle yarışmasının finali sonrasında merak ediliyor. Benimle Söyle finalinde nefes kesen anlar yaşandı. Heyecan dolu Benimle Söyle finalinde Eftelya 66, Dila 54, Uğur ise 88 jüri üyesini performansıyla ayağa kaldırmayı başadı. Böylece Benimle Söyle birincisi Uğur Öz oldu. İşte Uğur Öz'ün hayatından detaylar...
UĞUR ÖZ KİMDİR?
Diyarbakırlı olan Benimle Söyle birincisi Uğur Öz 25 yaşında. Uğur Öz Şanlıurfa Siverek'teki Beğdeş Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapıyor.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Benimle Söyle yarı finalinde Eftelya Fettahoğlu “Eyvanına Vardım” şarkısıyla 91 jüriyi ayağa kaldırarak, Uğur Öz “Ahirim Sensin” şarkısıyla 83 jüriyi ayağa kaldırarak, Umut Utku da “Olduramadım” şarkısıyla 79 Jüriyi ayağa kaldırarak büyük finalde yarışmaya hak kazanmıştı.
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