Uğur Sarıkaya yazdı: Bir galibiyetten daha fazlası!
Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 12. hafta maçında sahasında Barcelona'yı 74-73 yenerek 5. galibiyetini elde etti. HT Spor editörü Uğur Sarıkaya, lacivert-beyazlıların performansını kaleme aldı.
Anadolu Efes için Barcelona karşısında alınacak bir mağlubiyet, belki de sezonun geri kalanı için tamir edilemez 'mental' hasarlara yol açabilirdi... Sezonun hemen başında iki pivotunu sakatlığa kurban veren, kısa süre önce ise takımın en önemli oyun yönlendiricileri Larkin ve Dozier'ı kaybeden lacivert-beyazlılar, daralan rotasyonuyla Barça karşısına çıkmak zorunda kaldı. Hücumda bu sezon Euroleague'in en kötülerinden biri olan ve sayı bulmakta çok zorlanan Efes için Larkin ve Dozier'ın yokluğu da kanayan yaraya adeta tuz biber ekiyordu.
Nitekim ilk yarıda hücumda yine aksayan bir takım izledik. Potaya penetre etmeyi düşünmeyen, durağan hücum setleriyle Barcelona'ya karşı üstünlük kurmaya çalışan bir Efes vardı parkede. İlk periyotta kısaların verimsizliğine rağmen bu sezon pek rastlanmadık şekilde 3 uzunu Dessert, Ercan ve Smits ile etkili olan ve skor bulan Efes, ikinci periyotta ise rakibine adeta teslim oldu. İspanyol ekibi, Vesely'den de ekstra skor katkısı alınca soyunma odasına 11 sayı farkla üstün girdi.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 'EFES RUHU' GERİ DÖNDÜ
İlk iki çeyrekteki oyunuyla hayal kırıklığı yaşatan Efes, üçüncü çeyrekte ise bambaşka bir kimliğe bürünüp eski günlerinden kesitler sundu. Rakibin kısalarına nefes aldırmayan, her ribaunt için savaşan, pas kanallarına el uzatan, koşan ve yardımlaşan Efes, Barcelona'yı sersemletmeyi başardı. İlk yarıda parkede pek görünmeyen Loyd ve Weiler-Babb de hücumda kendilerinden beklenen liderliği sergileyince fark bir anda eriyiverdi.
Son periyoda 3 sayılık avantajla giren Efes, Barcelona'ya son darbeyi vurabilecekken savunmada yaptığı acemice hatalar ve hücumdaki skandal tercihlerle neredeyse maçı elleriyle rakibine veriyordu. Neyse ki bitime 0.3 saniye kala çalınan faul düdüğü imdada yetişti. Kazanılan serbest atışlarda da Cordinier hata yapmayınca Anadolu Efes sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imza attı.
DESSERT UMUT VERDİ
Pota altında Poirier ve Papagiannis gibi önemli iki isminden sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan, Kai Jones'tan da beklediği katkıyı alamayan Anadolu Efes'te BRICE DESSERT performansıyla alkış aldı. Kokoskov, sezon başından bu yana Euroleague'de 12 kişilik maç kadrosuna bile almadığı Fransız pivota ilk kez bu kadar fazla (21 dakika) süre verirken, genç oyuncu da bu güvenin karşılığını fazlasıyla verdi. Son bölümde savunmada bazı hataları olsa da Efes adına maçın kader adamlarından biriydi Dessert. Özellikle Smits'in 5 faulle oyundan çıkmasının ardından Ercan ile birlikte pota altında önemli işlere imza attı. Mücadeleyi 12 sayıyla tamamladı, Efes adına da gecenin kazanımı oldu genç pivot.
Bana göre Anadolu Efes'in bu galibiyeti, sıradan bir galibiyetten çok daha fazlasıydı... Mücadele ve takım dayanışmasıyla gelen bu zafer, gelecek maçlar için doping etkisi yaratacaktır. Maç sonu yaşanan o sevinç ve birliktelik tablosu sezonun geri kalanı için beni umutlandırdı. Ama tabi Kokoskov'un ne yapıp edip hücumdaki sorunu çözmesi gerekiyor. Topu potadan geçirecek hücum aksiyonlarını geliştirmediği takdirde Anadolu Efes'e sadece 'mücadele etmek' yetmez.