Anadolu Efes için Barcelona karşısında alınacak bir mağlubiyet, belki de sezonun geri kalanı için tamir edilemez 'mental' hasarlara yol açabilirdi... Sezonun hemen başında iki pivotunu sakatlığa kurban veren, kısa süre önce ise takımın en önemli oyun yönlendiricileri Larkin ve Dozier'ı kaybeden lacivert-beyazlılar, daralan rotasyonuyla Barça karşısına çıkmak zorunda kaldı. Hücumda bu sezon Euroleague'in en kötülerinden biri olan ve sayı bulmakta çok zorlanan Efes için Larkin ve Dozier'ın yokluğu da kanayan yaraya adeta tuz biber ekiyordu.

Nitekim ilk yarıda hücumda yine aksayan bir takım izledik. Potaya penetre etmeyi düşünmeyen, durağan hücum setleriyle Barcelona'ya karşı üstünlük kurmaya çalışan bir Efes vardı parkede. İlk periyotta kısaların verimsizliğine rağmen bu sezon pek rastlanmadık şekilde 3 uzunu Dessert, Ercan ve Smits ile etkili olan ve skor bulan Efes, ikinci periyotta ise rakibine adeta teslim oldu. İspanyol ekibi, Vesely'den de ekstra skor katkısı alınca soyunma odasına 11 sayı farkla üstün girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 'EFES RUHU' GERİ DÖNDÜ

İlk iki çeyrekteki oyunuyla hayal kırıklığı yaşatan Efes, üçüncü çeyrekte ise bambaşka bir kimliğe bürünüp eski günlerinden kesitler sundu. Rakibin kısalarına nefes aldırmayan, her ribaunt için savaşan, pas kanallarına el uzatan, koşan ve yardımlaşan Efes, Barcelona'yı sersemletmeyi başardı. İlk yarıda parkede pek görünmeyen Loyd ve Weiler-Babb de hücumda kendilerinden beklenen liderliği sergileyince fark bir anda eriyiverdi.