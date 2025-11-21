Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Uğur Sarıkaya yazdı: Anadolu Efes için bir galibiyetten daha fazlası! - Basketbol Haberleri

        Uğur Sarıkaya yazdı: Bir galibiyetten daha fazlası!

        Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 12. hafta maçında sahasında Barcelona'yı 74-73 yenerek 5. galibiyetini elde etti. HT Spor editörü Uğur Sarıkaya, lacivert-beyazlıların performansını kaleme aldı.

        Giriş: 21.11.2025 - 00:52 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bir galibiyetten daha fazlası"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Anadolu Efes için Barcelona karşısında alınacak bir mağlubiyet, belki de sezonun geri kalanı için tamir edilemez 'mental' hasarlara yol açabilirdi... Sezonun hemen başında iki pivotunu sakatlığa kurban veren, kısa süre önce ise takımın en önemli oyun yönlendiricileri Larkin ve Dozier'ı kaybeden lacivert-beyazlılar, daralan rotasyonuyla Barça karşısına çıkmak zorunda kaldı. Hücumda bu sezon Euroleague'in en kötülerinden biri olan ve sayı bulmakta çok zorlanan Efes için Larkin ve Dozier'ın yokluğu da kanayan yaraya adeta tuz biber ekiyordu.

        Nitekim ilk yarıda hücumda yine aksayan bir takım izledik. Potaya penetre etmeyi düşünmeyen, durağan hücum setleriyle Barcelona'ya karşı üstünlük kurmaya çalışan bir Efes vardı parkede. İlk periyotta kısaların verimsizliğine rağmen bu sezon pek rastlanmadık şekilde 3 uzunu Dessert, Ercan ve Smits ile etkili olan ve skor bulan Efes, ikinci periyotta ise rakibine adeta teslim oldu. İspanyol ekibi, Vesely'den de ekstra skor katkısı alınca soyunma odasına 11 sayı farkla üstün girdi.

        REKLAM

        ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 'EFES RUHU' GERİ DÖNDÜ

        İlk iki çeyrekteki oyunuyla hayal kırıklığı yaşatan Efes, üçüncü çeyrekte ise bambaşka bir kimliğe bürünüp eski günlerinden kesitler sundu. Rakibin kısalarına nefes aldırmayan, her ribaunt için savaşan, pas kanallarına el uzatan, koşan ve yardımlaşan Efes, Barcelona'yı sersemletmeyi başardı. İlk yarıda parkede pek görünmeyen Loyd ve Weiler-Babb de hücumda kendilerinden beklenen liderliği sergileyince fark bir anda eriyiverdi.

        Son periyoda 3 sayılık avantajla giren Efes, Barcelona'ya son darbeyi vurabilecekken savunmada yaptığı acemice hatalar ve hücumdaki skandal tercihlerle neredeyse maçı elleriyle rakibine veriyordu. Neyse ki bitime 0.3 saniye kala çalınan faul düdüğü imdada yetişti. Kazanılan serbest atışlarda da Cordinier hata yapmayınca Anadolu Efes sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imza attı.

        DESSERT UMUT VERDİ

        Pota altında Poirier ve Papagiannis gibi önemli iki isminden sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan, Kai Jones'tan da beklediği katkıyı alamayan Anadolu Efes'te BRICE DESSERT performansıyla alkış aldı. Kokoskov, sezon başından bu yana Euroleague'de 12 kişilik maç kadrosuna bile almadığı Fransız pivota ilk kez bu kadar fazla (21 dakika) süre verirken, genç oyuncu da bu güvenin karşılığını fazlasıyla verdi. Son bölümde savunmada bazı hataları olsa da Efes adına maçın kader adamlarından biriydi Dessert. Özellikle Smits'in 5 faulle oyundan çıkmasının ardından Ercan ile birlikte pota altında önemli işlere imza attı. Mücadeleyi 12 sayıyla tamamladı, Efes adına da gecenin kazanımı oldu genç pivot.

        Bana göre Anadolu Efes'in bu galibiyeti, sıradan bir galibiyetten çok daha fazlasıydı... Mücadele ve takım dayanışmasıyla gelen bu zafer, gelecek maçlar için doping etkisi yaratacaktır. Maç sonu yaşanan o sevinç ve birliktelik tablosu sezonun geri kalanı için beni umutlandırdı. Ama tabi Kokoskov'un ne yapıp edip hücumdaki sorunu çözmesi gerekiyor. Topu potadan geçirecek hücum aksiyonlarını geliştirmediği takdirde Anadolu Efes'e sadece 'mücadele etmek' yetmez.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Putin'den komuta noktasına ziyaret
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor