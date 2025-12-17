Uğur Sarıkaya yazdı: Baldwin ve top kayıpları...
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de ağırladığı Yunan ekibi Panathinaikos'a 81-77 mağlup oldu. EuroLeague'de 6 maç sonra kaybeden sarı-lacivertliler, toplamda ise 6. mağlubiyetini aldı. HT Spor editörü Uğur Sarıkaya, Fenerbahçe'nin Panathinaikos karşısındaki performansını kaleme aldı.
Fenerbahçe, Panathinaikos'a 81-77 mağlup olarak Euroleague'deki 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Birbirlerinin oyun düzenini ve hücum aksiyonlarını ezbere bilen iki koç Saras Jasikevicius ve Ergin Ataman, öncelikle 'savunma' diyerek takımlarını oyuna başlattı. Atmaktan çok yememek ana prensibiydi ilk çeyreğin... Ataman'ın, savunma yönü hücumuna göre daha zayıf olan Nunn'ı ilk 5'te başlatmaması da savunmaya ne kadar önem verdiğinin göstergesiydi. Nitekim bol mücadeleli ancak sayı yönünden kısır geçen ilk periyodu Yunanlar 17-16 önde geçti.
İkinci çeyrekten itibaren iki takımın da savunması düştü... Fenerbahçe ikinci çeyrekte savunmada tökezlerken, Nunn ve Cedi'yi de durduramayınca soyunma odasına 41-37 geride girdi. Basit top kayıpları sonrası rakibe hızlı hücum fırsatı vermek bu seviyede yapılmaması gereken hatalardı...
İkinci yarının başında ise bambaşka bir Fenerbahçe izledik... Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü, sarı-lacivertliler adına maçtaki en görkemli sekanstı. Savunmada rakibine nefes aldırmayan Fenerbahçe, 11-0'lık seriyle 48-41 öne fırladı. Daha sonra Pana oyunu dengeler gibi olsa da Fenerbahçe rakibine sadece 9 sayı izni verdiği periyodu 57-50 üstün bitirmeyi başardı.
SON PERİYOTTA SAVUNAMADIK
Ancak ne olduysa son periyotta oldu ve Fenerbahçe bir anda hücumda kilitlendi. Tarık Biberovic ve Horton-Tucker dışında tüm oyuncuların konsantrasyonu kayboldu. Baldwin'in basit top kayıpları, hücumda yanlış şut seçimleri ve savunmadaki anlamsız düşüşle birlikte kabus gibi bir son 10 dakika izletti bize Saras'ın öğrencileri. Sloukas, Nunn ve Hernangomez'in tecrübeleriyle sırtladığı Panathinaikos, 31-20'lik son çeyrek skoruyla temsilcimizi maalesef mağlup etti.
Sonuçta Fenerbahçe, parça parça sergilediği etkili basketbolu ve konsantrasyonu 40 dakikaya yayamayınca 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı.
TOP KAYIPLARI YAKTI...
Bana göre maçın skorunu belirleyen en önemli etken top kayıpları oldu. Fenerbahçe 22 top kaybıyla oynarken, Pana 15'te kaldı. Diğer istatistiklerin birbirine yakın olmasına rağmen hatta birçoğunda Fenerbahçe üstünlüğü göze çarpsa da top çalma ve top kaybı istatistiğindeki ciddi fark mağlubiyeti getirdi.
BALDWIN VE UZUNLAR...
Fenerbahçe'de skor liderliğini üstlenmesini beklediğimiz Wade Baldwin, adeta iki ucu keskin bıçak... Panathinaikos karşısında 11 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik istatistiğine rağmen son bölümde yaptığı top kayıpları ve yanlış hücum tercihleriyle sınıfta kaldı. Sarı-lacivertlilerin uzun vadeli hedeflerinin gerçekleşmesi için Baldwin'in istikrarlı performans sergilemesi şart... Baldwin'in yanı sıra Fenerbahçe'nin 'uzun' rotasyonu da sıkıntılı. Sezon başından bu yana görülen eksiklik giderilmezse küçük detaylarda böyle maçları kaybedebilir Fenerbahçe.