Uğur Sarıkaya yazdı: Baldwin ve top kayıpları...

Fenerbahçe, Panathinaikos'a 81-77 mağlup olarak Euroleague'deki 6 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Birbirlerinin oyun düzenini ve hücum aksiyonlarını ezbere bilen iki koç Saras Jasikevicius ve Ergin Ataman, öncelikle 'savunma' diyerek takımlarını oyuna başlattı. Atmaktan çok yememek ana prensibiydi ilk çeyreğin... Ataman'ın, savunma yönü hücumuna göre daha zayıf olan Nunn'ı ilk 5'te başlatmaması da savunmaya ne kadar önem verdiğinin göstergesiydi. Nitekim bol mücadeleli ancak sayı yönünden kısır geçen ilk periyodu Yunanlar 17-16 önde geçti.

İkinci çeyrekten itibaren iki takımın da savunması düştü... Fenerbahçe ikinci çeyrekte savunmada tökezlerken, Nunn ve Cedi'yi de durduramayınca soyunma odasına 41-37 geride girdi. Basit top kayıpları sonrası rakibe hızlı hücum fırsatı vermek bu seviyede yapılmaması gereken hatalardı...

İkinci yarının başında ise bambaşka bir Fenerbahçe izledik... Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü, sarı-lacivertliler adına maçtaki en görkemli sekanstı. Savunmada rakibine nefes aldırmayan Fenerbahçe, 11-0'lık seriyle 48-41 öne fırladı. Daha sonra Pana oyunu dengeler gibi olsa da Fenerbahçe rakibine sadece 9 sayı izni verdiği periyodu 57-50 üstün bitirmeyi başardı.