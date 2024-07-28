"YARININ NE OLACAĞINI BİLEMİYORUZ"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Uğur Taşdemir'in vefatının ardından duyduğu üzüntüyü şu ifade etti:

Uğur Taşdemir’i kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Son zamanlarda ne kadar çok tanıdığımı kaybettim. Bu dünyada geçirdiğimiz her gün için şükretmek gerekiyor. Çünkü yarının ne olacağını bilemiyoruz. Bir gün buradayız, ertesi gün yokuz. Her günümüzü gerçekten doya doya yaşamak lazım. Hiçbir şeyi çok fazla dert etmemek lazım. Hayat çok kısa. Toprağın bol olsun Uğur.