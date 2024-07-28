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        Haberler Magazin Nicolas Cage'in sesi Uğur Taşdemir, 59 yaşında hayatını kaybetti! Uğur Taşdemir kimdir? - Son dakika magazin haberleri

        Uğur Taşdemir hayatını kaybetti

        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir, 59 yaşında hayata veda etti. Taşdemir, kamuoyunda 'Nicolas Cage'in sesi' olarak da tanınıyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:12
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        Kariyeri boyunca bir çok projede yer alan Uğur Taşdemir'den acı haber geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı yaşamını yitirdi.

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        59 yaşında hayata veda eden Uğur Taşdemir'in vefat haberini, Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu; "Değerli üyemiz Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun."

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        "YARININ NE OLACAĞINI BİLEMİYORUZ"

        Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da Uğur Taşdemir'in vefatının ardından duyduğu üzüntüyü şu ifade etti:

        Uğur Taşdemir’i kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Son zamanlarda ne kadar çok tanıdığımı kaybettim. Bu dünyada geçirdiğimiz her gün için şükretmek gerekiyor. Çünkü yarının ne olacağını bilemiyoruz. Bir gün buradayız, ertesi gün yokuz. Her günümüzü gerçekten doya doya yaşamak lazım. Hiçbir şeyi çok fazla dert etmemek lazım. Hayat çok kısa. Toprağın bol olsun Uğur.

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        UĞUR TAŞDEMİR HAKKINDA

        20 Ekim 1965'te Yozgat'ta dünyaya gelen Uğur Taşdemir, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor.

        Uğur Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu olmasına rağmen, tiyatroya olan derin ilgisi nedeniyle sanatı seçti.

        Uğur Taşdemir, 1987'de amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. 1989'dan itibaren birçok sinema ve dizilerde roller almaya başladı.

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        Kariyeri

        Tiyatro: Amatör tiyatro topluluklarında başlayan tiyatro serüveni, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda devam etmiştir. Şehir Tiyatrosu'nda çalışmış, Çığır Sahne ve Tiyatro Fora gibi önemli sahnelerde yer almıştır.

        Sinema ve Televizyon: 1989'dan itibaren sinema ve dizi filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 'Acı Hayat', 'Halka', 'Filinta' gibi popüler dizilerde yer almıştır.

        Seslendirme: Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in filmlerinde sıkça tercih edilen bir seslendirme sanatçısıdır. 50'den fazla Nicolas Cage filminde seslendirme yapmıştır. Ayrıca Federal Film Akademisi'nde ve Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde seslendirme eğitimi vermiştir.

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        YER ALDIĞI YAPIMLAR

        Seslendirme
        Varsayalım...? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue
        Squid Game (2021) - Sang-Hun
        Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)
        BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack
        Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner
        Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage
        Hz. Yusuf (2008) - Potifar
        Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner
        Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner
        Çılgın Dostlar (2006)
        Süper Ot (How High) - Jamal
        Anlatamadım mı? - Ben Sobel
        Yaratık 3 (1992) - Morse
        Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger
        Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger
        Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger
        Yaratıklar (1986) - Burke
        Yaratık (1979) - Kane

        Oyunculuk

        Halka - 2019
        Filinta - 2015
        Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
        Doktorlar (85'inci bölüm)
        Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
        Sardunya Sokağı - 2007
        Acı Hayat - 2005-2007
        Sessiz Gece - 2005
        Kurtlar Vadisi - 2003-2004
        Hırçın Menekşe - 2003
        Kınalı Kar - 2002
        Bir Aşk Hikâyesi - 2000
        Aşk Güzel Şeydir - 2000
        Küçük Besleme - 1999
        Çatısız Kadınlar - 1999
        Hoşçakal Yarın - 1998
        Sıcak Saatler - 1998
        Ayrı Dünyalar - 1998
        Baba Evi - 1997
        Böyle mi Olacaktı - 1997
        Köşe Kapmaca - 1996
        Çiçek Taksi - 1995
        Mahallenin Muhtarları - 1992
        İz Peşinde - 1990

        #Uğur Taşdemir
        #Nicolas Cage
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