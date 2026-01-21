Uğurcan Çakır: 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, değerlendirmelerde bulundu.

Milli eldiven, "Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.

"HERKES ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİ"

Uğurcan Çakır, kendi performansıyla ilgili, "Her zaman, takıma ve hocalarıma yardım etmeye çalışıyorum. Bu tür büyük arenalarda kendimi göstermek istiyorum. Amacım Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tur. Herkes çok iyi mücadele etti, bu yüzden futbol bize şans verdi. 1 puan kötü değil." sözlerini sarf etti.