Uğurcan Çakır: Dursun Başkan beni çok istedi
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Sarı Kırmızılılar'a transfer olma süreciyle ilgili konuştu.
"YORUCU BİR SEZONUN SONU GÜZEL BİTTİ"
"Bizim için uzun ve zor bir sezon oldu. Hem Şampiyonlar Ligi, hem lig, hem de kupa... Yorucu bir sezondu ama sonu güzel oldu. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz.
"DURSUN BAŞKAN BENİ ÇOK İSTEDİ"
"Dursun Özbek, burada olmamı çok istedi. Galatasaray camiasını temsil etme fırsatını verdi. Ben de ödediği bonservis bedeline karşı yüzünü kara çıkartmak istemedim. Çok çalışıp onun güvenini boşa çıkartmamaya çalıştım. Bana burada imkanını veren Dursun başkanımızdır tabii ki. Yüzünü kara çıkarmadım."
"HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM"
"Kendimi hep en üst seviyelerde göstermek istiyordum. Baskının yüksek olduğu maçları seviyorum. Daha özgüvenli oynuyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Çok çalışıyorum. Allah'a şükürler olsun ki Allah hiçbir zaman yüzümü kara çıkarmıyor. Çalışırsam başaracağımı biliyorum. Bu yüzden çok çalışıyorum."
"HER SENE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUZ"
"Her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Şampiyon olmamız gerekiyordu, biz de bunu başardık. Seneye inşallah bu başarıların üstüne çıkmaya çalışacağız. Dört sene üst üste şampiyon olduk, beş sene olan hiç yok. İnşallah seneye beşinci kez üst üste şampiyon olacağız"
MUSLERA'YA ÖVGÜ DOLU SÖZLER
"Muslera'nın boşluğu Galatasaray'da doldurulmaz. Çok büyük başarılar yakaladı. 14 sene Galatasaray forması giydi. Ben 14 sene giyemeyeceğim, 44 yaşında olmuş olacağım. (gülerek) Onun yerini doldurmak kolay değil ama ben de kendi yeteneklerimi Galatasaray formasıyla göstermeye geldim. Muslera'nın boşluğu bence doldurulmaz. Çok büyük başarılar yakaladı. Kendi yeteneklerimi Galatasaray camiasına göstermeye, onlarla başarılı olmaya geldim."
"DÜNYA KUPASI'NDA ÖNCELİK GRUPTAN ÇIKMAK"
"Dünya Kupası'nda final oynamak isteriz ama önceliğimiz gruptan çıkmak. Dünya Kupası'nda bu ülke vatandaşlarını sevindirebilirsek ve gurur duydurabilirsek mutlu oluruz."