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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır: İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz - Trabzonspor Haberleri

        Uğurcan Çakır: İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz

        Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, 1-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 23:02 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:02
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        "İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, galibiyeti değerlendirdi.

        "İLK 5'E GİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

        Mücadeleyi değerlendiren Çakır, "Çok önemli bir maçtı bizim için. İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz, Eyüp de ilk 5 için rakiplerimizden birisi. Kazanmak istiyorduk ve bunu başardık. İki takım da çok iyi mücadele etti, biz hedefimiz için çalışacağız." dedi.

        "EN İYİ PERFORMANSIMI VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

        Performansı hakkında konuşan Milli kaleci, "Kendi adıma mutluyum, çok çalışıyorum. En iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Herkes çok iyi mücadele ediyor, antrenmanlarda takımı görüyorum. Biraz öz güven sorunu, adaptasyon sorunu oldu ilk başta. Bizim için bu sezonun önemli sorunlarından birisi çok fazla arkadaşımızın takıma katılmasıydı." ifadelerini kullandı.

        Son olarak yeniden baba olmanın mutluluğunu ifade eden Çakır, "Yeniden baba olmak çok güzel bir duygu. Açıklanacak bir duygu değil. Allah isteyen herkese versin. Allah onlara sağlık versin." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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