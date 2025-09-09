Habertürk
        Uğurcan Çakır sahaya indi - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır sahaya indi

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı Kırmızılıların yeni file bekçisi Uğurcan Çakır, takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Giriş: 09.09.2025 - 23:23 Güncelleme: 09.09.2025 - 23:23
        Uğurcan Çakır sahaya indi!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenman, sahada yapılan koşunun ardından iki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

        İdman, çift kale maçla sona erdi.

        Yeni transfer Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

